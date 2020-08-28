新冠肺炎│放寬戶外運動口罩令　除罩跑友倡重開球場：想正常生活

政府今日（28日）起放寬社交距離措施，容許市民在戶外做運動時可毋需戴口罩，為期7天。 就今日傍晚於西環海濱所見，雖有部份市民運動時已除罩，但仍有人堅持戴口罩跑步。

在新政策生效首天，記者今日傍晚到西環中山紀念公園及鄰近海濱長廊視察，在場約有數十名市民在跑步，也有人在跳繩、打拳、踢足球等。部份市民在運動期間已除下口罩，但仍有約半數依然佩戴口罩，或僅將口罩拉至下巴。

政府放寬戶外運動口罩令首日，約半數市民除下口罩跑步。（袁志浩攝）

↓↓↓放寬戶外運動口罩令首日，中西區市民運動實況↓↓↓

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每周會到中山紀念公園跑圈兩至三次的胡先生，在跑步時全程戴上紫色口罩。他認為放寬口罩令對自己「無所謂」，又指無論政府是否容許跑步戴上口罩，也會一直戴下去：「身邊有些朋友會不戴口罩跑，我並非因為擔心其他人傳染我，而是已經習慣了戴着跑，現在做運動都會準備多幾個口罩。」

疫情之下外出跑步，就算沒有口罩令，都要留意這8件事：

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有市民在放寬禁令下依然戴口罩跑步。（袁志浩攝）

至於選擇除口罩跑步的林先生，以往每日都會花一個多小時、由中山公園跑到西環貨運碼頭，然而在政府實施口罩令後，他已暫停跑步約一個月。「放寬當然方便市民，所以今天才會再出外跑步。」

林先生指自己仍擔心受感染，因此在熱身及運動後會立即戴上口罩，「若戴罩跑步會很辛苦，抖唔到氣，所以都會除。跑步時跟別人最多是擦身而過，不會太害怕。」他認為市民會有意識保護自己，希望政府未來也能重開足、籃球場等設施，「如果有就最好，之前都有玩開乒乓球及籃球，希望生活可回復正常。」

籃球場等康樂設施，自第三波疫情爆發後已封閉多時，有市民希望政府能重開球場。（資料圖片）

跑友不知「口罩令」放寬：措施到喉唔到肺

佩戴口罩做完運動後接受訪問的黃先生，卻未知新政策在今天生效。他指出即使在之前禁令實行期間，也會有人違例，所以最重要是跑步地點夠空曠，並會在較少人聚集的時間下，才除罩跑步。「最好跟其他人保持到距離，這樣便不會擔心被傳染。有沒有禁令我也會照跑，唔戴就當然舒服，但要戴就當訓練，自己會調節心態。」

不過，黃先生形容政府的防疫措施「到喉唔到肺」，「跑步其實可以靠市民自己遷就，根本毋須特別限制，反而有些應該規限的地方，措施卻沒有做足。」

佩戴訓練口罩練跑，你要多加注意：

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外出練跑安全事項（按此）