【英超】利物浦阿仙奴爭社區盾免費直播　比維斯達熱身賽鋒芒畢露

上周末見證拜仁六奪歐聯，今晚繼續有波睇，只怪新冠肺炎令天下大亂，球季去也匆匆，來也匆匆。 上季一償英超冠軍夙願的利物浦將於溫布萊球場對戰足總盃冠軍阿仙奴，爭奪社區盾。「紅軍」陣中傷兵不少，預料有機會讓新秀上場。熱身賽中乍現光芒的新晉前鋒利安比維斯達，想爭取留隊，勿失良機。（無線85台今晚23：30直播）

紅軍在上周日（23日）起友賽兩仗，準備社區盾，先是3球淨勝史特加。兩天後對薩爾斯堡紅牛先失兩球，首仗射入一球的利安比維斯達（Rhian BREWSTER）梅開二度，逼和2:：2完場。其中第二球為對手門將出迎時解圍失誤，比維斯在娥眉月頂看準帶着旋轉的來球，彈地一下後立即以「打毽腳」逗射，越過護空門守將的頭上，死角入網。難度之高，令評述的利物浦名宿艾德列治（John Aldridge）讚歎不已：「利物浦手執一位出眾的年輕前鋒。」另一名宿希斯基則指比維斯達射術全面：「我喜歡他有不同類型的入球，根本就是入球機器，在史雲斯半季給他很大信心。」

這一記打毽腳窩利，盡現比維斯達的質素。（INSTAGRAM@rhianbrewster）

Liverpool have drawn 2-2 with Red Bull Salzburg in Austria thanks to two second half goals from Rhian Brewster #LFC pic.twitter.com/e57plNKKHY — CapitalLivNews (@CapitalLivNews) August 25, 2020

20歲的比維斯達，在今年初以表現證明實力。他外借英冠史雲斯半季，22場入11球，助球隊打入升班附加賽。熱身賽有表現，近來入選英格蘭小國腳，而後備前鋒奧歷治離隊傳聞不斷，令人聯想到他今季能否上位。領隊高普在利物浦官方網站指在未來數星期將有決定，「我們想用他，亦想幫助他，所以要抉擇。他仍年輕，作為9號位球員，經驗很有幫助。我們要想想在這裏還是別處，給他經驗。這一刻，這一仗，他會在陣」。比維斯達一旦繼續外借，亦「大把人要」，多支英超及英冠球隊均有意借用全季。

利物浦借將半季入10球 史雲斯扭轉極大劣勢殺入升班附加賽

比維斯達（中）漸見成熟，今季是否在利物浦，也值得留意。（INSTAGRAM@rhianbrewster）

「紅軍」在7月底完成球季後放假，主帥高普坦言只得兩星期準備今仗，「我想不想準備兩星期便踢正式賽事？當然不想。今戰肯定激烈，但無人呻苦，可以踢已經開心」。陣中有不少傷兵，隊長佐敦軒達臣、阿歷士張伯倫、祖爾麥迪比，以及阿歷山大阿諾特都無緣上陣。而轉會窗重開至今唯一收購，左閘森美卡斯（Kostas TSIMIKAS）亦有望亮相。

紅軍今夏明示緊縮開支，暫時只簽入了希臘守將森美卡斯。（INSTAGRAM@tsimikas21lion）

新冠肺炎令上個球季中斷逾3個月，復賽後急需完成積壓的賽程，以及銜接新球季。球迷覺累，將帥自然更累。阿仙奴在本月初捧起足總盃，休息時間較利物浦更短，故此只在周二約戰英甲米爾頓凱恩斯，輕勝4：1。今戰仍有正選門將賓特尼奴因膝傷缺陣，從車路士免費加盟的韋利安則預料可以上陣。

【今夏已落實轉會】