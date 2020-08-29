【足球熱話】擊潰謝拉特的小鬼　車路士百厭球僮踏上球員路

14年前，利物浦「神奇隊長」謝拉特在球員通道伸手向車路士小球僮握手時，換來一個鬼臉，連謝拉特在自傳亦特意提及這一幕。 當年的「百厭球僮」積歷格斯（Jake Nickless），今天長大了，踏上球員路，在非聯賽球隊比利列卡開展球員生涯，與前熱刺球員奧哈拉合作。

2006年2月，車路士在英超主場對利物浦一仗，「神奇隊長」謝拉特在開賽前，車路士小球僮伸手，謝拉特伸出右手回應。小球僮竟突然收起手，並將手放在鼻前送謝拉特一個鬼臉，謝拉特露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，而這一幕正好被攝入鏡頭，自此成為英超經典之一。

【車路士小球僮與謝拉特的經典時刻】

當年的「百厭」球僮積歷格斯，只得5歲，他在長大後接受訪問，談及當年與謝拉特在球員通道「交手」一幕，笑言是他爸爸的精心策劃。當時他「本能地」整蠱謝拉特，並成為一時佳話。謝拉特在2009年推出自傳《My Captains Book》中，特意重提此事，指這是生涯唯一在球員通道內「忍唔住笑」的時刻。

歷格斯自此成為網路紅人，基本上每年也被「回帶」，不時被朋友標籤，歷格斯長大後重溫這段回憶，直言希望謝拉特「大人不記小人過」。

整蠱謝拉特小球童14年後自白 稱無惡意純粹「被迫」

14年過後，歷格斯由「整鬼」謝拉特的球僮，變成一名足球員。他是車路士青訓產品，可惜得不到為車路士效力的機會。歷格斯改往中南部聯賽球隊North Greenford United效力，為足球生涯奮鬥，直至近期到較高級別球隊，屬全國南部聯賽的比利列卡（Billericay Town）U23球員試腳。他在試腳時射入2球，因而獲得一紙合約。這球隊現時由前熱刺球員奧哈拉（Jamie O'Hara）執教，盛讚他具備入球能力。順帶一提，奧哈拉的助教，是謝拉特昔日紅軍隊友高捷斯基（Paul Konchesky）。

奧哈拉談及歷格斯當年向謝拉特扮鬼臉一事，更向麾下分享歷格斯的「威水史」，「他（歷格斯）當年整蠱謝拉特，就像昨天一樣，難以想像如今已長大成人，我向其他球員分享歷格斯當年的片段，大家也忍俊不禁。不過，我猜謝拉特一定不會來看我們比賽吧。」

積歷格斯踏上職業球員路，成為非聯賽球隊比利列卡的一員。（Twitter截圖）

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