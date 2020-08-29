【英超】車路士簽堤亞高施華鎮後防　當疫市奇葩點止有錢咁簡單

當大小球會正為應對疫情而開源節流，英超球隊車路士如在平行時空，不惜功本掃貨，甚少險簽。巴西隊長堤亞高施華告別巴黎聖日耳門後，昨晚如傳聞所指加盟車路士。 單單以「油王泵水」或「限買令減半」，不足解釋「藍戰士」何以成為疫市奇葩。「報復式」收購又不違反財政公平原則，與近季高價放售球員及帳目處理等三方面，頗有關係。

35歲的堤亞高施華在周日（23日）歐聯決賽憾負拜仁慕尼黑，不久已發文向效力8年的「大巴黎」告別，其時加盟車路士的傳聞，猶如只待官方宣布。經過一番磋商，據報施華要求2年合約，最終車路士昨晚正式公布，與施華簽約1年，附加可續約1年條款。林柏特的去季帶領「青春班」得第4，但聯賽失球達54球，施華的經驗與統率能力，有助穩定防線。

堤亞高施華的統籌能力不用懷疑，有助穩定車路士不穩定的防線。（車路士Twitter）

施華是車路士今回轉會窗簽入第6名球員，外界估計「藍戰士」今夏買人例不虛發，甚少險簽，而且當有兩個位置欲添新將，轉會支出估計必破2億鎊。

車路士改造防線 芝維爾高價加盟後仍需多添兩將

【車路士6名新將】

財政公平限制 視如無物皆因懂會計

自從「油王」阿巴莫域治2003年入主，車路士在轉會市場保持豪客本色，沉寂幾季後，今季無視四周一片緊縮開支之聲，至今已花費約1.3億鎊。球會2018-19年球季錄得稅後虧蝕1.01億鎊，卻似無視歐洲足協財政公平原則中連續3年最多蝕約2550萬鎊（3000萬歐元）的限制。

車路士首5輪賽程：

既是數字遊戲，帳目之中瞥見真理。球會帳目顯示，已把1.15億鎊出售球員收入，入帳至下一財政年度，這些收入絕大部分來自上季向皇馬出售夏薩特時所收約1.02億鎊，及向馬體會出售艾華路莫拉達收獲近5000萬鎊。

夏薩特高價轉會皇馬，首季傷多過踢，表現不理想。（Getty Images）

有賣，自然有買，但收購球員的費用，往往並非一筆過入帳，例如以攤分方式入帳，把轉會費按合約期均分，加上年薪支出而入帳。體育傳媒《The Athletic》以迪姆華拿為例，5400萬鎊轉會費攤分5年，加上年薪約880萬鎊，明年華拿對車路士的支出便顯示為1960萬鎊。

莫拉達在車路士的日子不值一提，但至少收回一定的轉會金。（Getty Images）

疫情之下球會求財 助車路士一把

車路士今季大手買入多名新兵，大多為年輕而準備進入巔峰期的戰將，希望重整旗鼓，未來數年追貼利物浦與曼城。此時，疫情幫了他們一把。「藍戰士」有世界級富豪的「無限金錢」，賣方往往因為閉門作賽等問題而收入大減，面對「土豪」叠叠金錢魔力，欠缺抵抗力。李斯特城上季賣出哈利馬古尼，在曼聯身上斬獲8000萬鎊，今季放售芝維爾同樣開出此價。面對車路士堅持支付4500萬鎊，李斯特城為求紓緩財政壓力，只好答應。又如華拿本來心儀利物浦，但「紅軍」無法支付5400萬鎊解約金，「藍戰士」可以，RB萊比錫告知華拿此時離開最合乎的財政效益，結果促成交易。球會除了繼續買人，亦要無好些「戰力外」球員找尋新東家，以減輕薪酬負擔。

【以下球員誰會上車？】

阿巴莫域治投放金錢在車路士，不只為買賣，對疫情中的社區亦有貢獻。球會沒有裁員，開放酒店供醫護入住，又批准球隊醫療職員按其意願上前線抗疫，並且對應球迷捐款，自掏20萬鎊資助反家暴組織。這些舉動顯示球隊肩負社會責任，形象上加分。