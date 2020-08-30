社區盾｜南野拓實後備搶鏡　新季勢受重用　高普：這就是為何簽他

南野拓實（Minamino Takumi）上季中加盟利物浦以來，一直未能取得入球，在僅有的上陣時間也顯得患得患失，紅軍捧起英超獎盃時，他稍顯離群也教球迷擔心。 但南野在昨晚的社區盾後備入替交出不俗表現，更攻入加盟以來的首球，成為利物浦輸波的最大安慰。

南野拓實上季尾曾有不少上陣機會，但總無法把握入球機會、也未能與隊友好好配合。曾有傳媒問及高普如何看待南野的進展，當時高普只道：「他需要的只是時間」。

果不其然，新球季首場正式賽事，南野拓實在社區盾59分鐘入替，為死氣沉沉的紅軍鋒線重新注入活力，更在73分鐘射破阿仙奴大門，為利物浦追平1：1。

南野拓實（左一）為利物浦射入扳平的一球。（Getty Images）

苦戰中追平比數、且攻入轉會後的第一球，若南野拓實入波後狂奔慶祝，沒人會感到意外，偏偏這位日援的第一個反應是奔入網窩、撿起皮球、跑回中圈再開波，他要的不只是和波再射十二碼，他更想在90分鐘內嬴得比賽。南野在互射十二碼階段，亦俐落務實地為利物浦射入，只是小將布維斯達射失，令南野無緣成為奪冠英雄。

事實上，南野加盟利物浦後一直顯得相當低調、亦不愛搶風頭，例如上季季尾紅軍在頒獎禮高舉英超獎盃，半季加盟的他自知參與不算多，只默默地站在一旁，直至隊長佐敦軒達臣主動叫他放鬆、盡情享受，才拿起獎盃拍照。在社區盾的舉動，亦充份顯現他的低調和實幹。

南野拓實在社區盾取得處子球後的反應：

社區盾精華：阿仙奴1：1利物浦（互射十二碼5：4）

紅軍名記：南野拓實讓教練團深刻

事實上，利物浦在社區盾的表現大部份時間乏善可陳，南野拓實的表現成為紅軍整晚唯一安慰，在《The Athletic》任職、熟悉利物浦內部的英國名記James Pearce亦在twitter透露，這名日籍鋒將在季前的表現予教練團信心：「這個入球應該能讓南野的信心大大提升，他進步了許多，入球是他獲得的回報。在花了點時間去適應新球隊的風格後，他季前的演出讓教練團留下了深刻印象」。

從南野今場的表現、及高普賽後所言，不難預想這位日援在新球季會更受重用。

高普認為南野拓實相當專業、亦十分「有用」。（Getty Images）

高普盛讚南野「實用」 強調勿過份施壓

高普賽後談及這位以700萬英鎊「超筍價」由薩爾斯堡來投的日援，直言：「他就是能為球隊帶來衝擊，這就是我們簽他的原因！（入球）對他和我們來說都是大事，也是他加盟之後唯一欠缺的。」令高普讚許的當然遠不止一個入球：「他在狹小空間內能做得很好、觸球技巧也超卓，他在對手防線之間很快就能做出決定，對我們幫助很大。」

不過，高普盛讚南野之餘，亦強調不要過份向他施壓，指出他獨個遠赴英格蘭、再遇上疫情而封城，可說是在最困難之時加盟，卻以極為專業的態度去應對一切，「我不想因為季前一兩場好表現就給他太大壓力，我們的球隊質素很高，要融入並不易，我這樣說吧：他對我們來說真的十分實用，他可以擔起重任」。

南野拓實加盟利物浦以來的足跡：