【英超】馬特杜靴迪加盟熱刺「洗白」　巧妙化解尷尬處境

熱刺第三簽成事，從狼隊簽入守衛馬特杜靴迪（Matt Doherty），該名愛爾蘭國腳加盟後頭幾件要做的事，不是練習，而是「洗白」。

摩連奴領軍的熱刺縱然轉會資金有限，今夏轉會市場依然積極擴軍，簽入賀積查治及祖赫特後，宣布收購狼隊的右後衛馬特杜靴迪。該名愛爾蘭國腳據報轉會費僅1470萬英鎊，又是另一「筍貨」。杜靴迪在英超打滾多年，曾經代表狼隊出戰歐洲賽，如今將披起熱刺2號球衣。

阿積士金童不隨隊簽曼聯好事近 熱刺官宣今夏第三簽

馬特杜靴迪正式加盟熱刺，新球季將穿上2號球衣。（熱刺Twitter截圖）

杜靴迪加盟熱刺後，先隨愛蘭爾國家隊出戰歐洲國家聯賽，及後返回球隊報到。杜靴迪轉會後第一件事，當然是披上熱刺球衣，但不是到練習場「搓兩腳」，竟是整頓個人的社交網站。

杜靴迪過檔的傳聞甚囂塵上之際，熱刺球迷在社交網站「起底」摸清新援底子，發現杜靴迪早年曾坦白是阿仙奴的忠實擁躉。如今竟然加盟死敵，球迷難免質疑。

【杜靴迪早年的阿仙奴「愛的宣言」】

杜靴迪的尷尬處境，熱刺以巧妙方式化解，變成別開生面公關騷。熱刺公布杜靴迪正式加盟後，在社交網站上載短片。片中的杜靴迪穿上熱刺球衣，打開電腦並親自刪去當年的阿仙奴「愛的宣言」，及後拍一拍球衣上的會徽，對熱刺表示忠誠。杜靴迪片中並非「做樣」，他的Twitter最舊的貼文已是2014年。

曾經是阿仙奴球迷的杜靴迪，如今卻加盟死敵熱刺。（熱刺Twitter截圖）

杜靴迪繼續大賣口乖，稱對加盟熱刺感到十分自豪，深信熱刺可以將他的生涯推向另一階段，「在狼隊經歷過各種高低起跌，是時候尋找新挑戰，離開是個艱難的決定，但轉投熱刺是職業生涯的重要一步，我對此感到十分光榮，臉上不禁一直流露出微笑。」

杜靴迪效力狼隊多年，曾經代表球隊出戰歐洲賽。（資料圖片／Getty Images）

此外，熱刺一直有意為當家前鋒哈利卡尼找來後備球員，屈福特隊長甸尼及馬體會的迪亞高哥斯達也是「緋聞」人選，英國電台《TalkSport》消息指，熱刺或向剛降班的般尼茅夫埋手，羅致祖舒亞京治（Joshua King）作卡尼的替補，英國《太陽報》指般茅不會賤賣京治，至少2500萬鎊的轉會費才會放人。

英媒盛傳熱刺有意找祖舒亞京治作卡尼的替補。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】