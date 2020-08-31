【花式溜冰】羽生結弦避戰大獎賽　憂慮染疫禍及兩年後終極目標

兩屆冬季奧運男子花式溜冰金牌得主，日本「冰王子」羽生結弦上周五宣布，不會出戰本賽季國際溜冰聯盟大獎賽系列任何一站賽事。 他發表一段頗長的聲明解釋，原因與尚未平息的新冠肺炎疫情有關。他擔心自己亦擔心禍及身邊人，無奈放棄。

25歲的羽生結弦在聲明中，流露對新冠肺炎的憂慮。他自小患上的哮喘，擔心一旦「中招」會令健康惡化，不得不三思而後行。「未有證據顯示新冠肺炎與哮喘互存關係，資訊不足更難以判斷。不過，有消息顯示呼吸道慢性病患者，患上新冠肺炎後病情會惡化，而且有選手患病後出現後遺症，令運動員活動變得困難。」

「冰王子」羽生結弦小時患哮喘，為舒緩病情而開始學習花式溜冰。（Getty Images）

國際溜冰聯盟（ISU）大獎賽系列，連同總決賽合共7場賽事，舉行地點遍佈歐、美及亞洲，當中包括日本NHK盃。羽生在聲明續指，不論在日本或外地出賽，都預見相當困難。他的教練Brian Orser身處加拿大，前來日本指導固然困難，羽生前往加拿大亦然，「自我隔離兩星期，練習等溜冰活動一概禁止，難以保持比賽狀態」。

花式溜冰選手出場比賽，總有教練在冰面旁支援，以及支持。（Getty Images）

羽生認為前往哪個地方比賽都會勞師動眾，多人同行自然增加感染風險。他必須顧及防疫，「自我克制活動，也是防止疫症擴散的一環」，唯有忍痛放棄全個大獎賽季。

比賽以外的表演場，一樣有高難度動作。（Getty Images）

重溫羽生在本年2月勝出四大洲錦標賽，完成花式溜冰「超級大滿貫」（點圖放大）

花式溜冰一如各種運動，難逃疫情影響。選手過去須在6站之中出賽2站，爭取總決賽入場券。ISU在本月初公布賽程時，表明今季屬非常時期，選手只可選擇在自己國家主辦的賽事，或練習據點主辦的賽事，出賽1站。羽生考慮自己及他人，同時顧慮2022年北京冬奧尚餘兩年，健康不容有失。