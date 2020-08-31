【環法】普爾斯炒車受傷紮住上　阿拉菲臘第2站奪黃色戰衣

2020年環法單車賽是荷蘭車手普爾斯（Wout Poels）第8次參賽，但身經百戰不代表對車禍「免疫」。32歲的他日前在揭幕戰遇上車禍，肋骨骨折及肺部有數處挫傷，但仍堅持繼續參賽。

首站因天雨路滑導致意外頻生，Bahrain-McLaren車手普爾斯於第2站前，在自己的Instagram上載圖片並寫：「一個頗為忙碌的環法首站，直至2.9公里前都能避開意外。我現在仍感到痠痛，但希望繼續戰鬥。肋骨骨折加上肺部數處挫傷，看看會怎樣影響表現吧。」

普爾斯instagram透露傷勢。（instagram @wout.poels）

普爾斯在車隊的定位為Super-domestique（法語：僕人/助手），故排名對他不算重要，但與一般Domestique不同，他是車隊主將的最後一道屏障，要保護爭取總排名冠軍的車手，在戰術上會有機會要發動奇襲或進行佯攻誘敵，故傷勢定必對發揮有影響。

單車手2019年的最低工資為一年40045歐元，像普爾斯這樣的Super-domestique或可有過百萬歐元年薪，但要視車隊規模而定，日灑雨淋兼且危機四伏，賺的都是「辛苦錢」。

罕見意外｜法國單車賽天氣突變 車手走避不及受傷 傷勢嚇怕網民【單車】環波蘭賽首站衝線爭位釀恐怖意外 荷蘭車手高速被撞重傷【環法單車】基拔駭人意外飛出賽道 阿當耶斯臨完炒車失冠軍

首站過後，普爾斯的隊服破爛不堪。（instagram @wout.poels）

普爾斯隊友華爾斯腿骨骨折要退出比賽。（美聯社）

環法這種多日賽事一向都是消耗戰，部分車隊要面對比賽中途有隊友退賽，人腳不足應付長距離騎行的問題。普爾斯隊友華爾斯（Rafael Valls）因炒車股骨骨折退出，車隊現時只剩下7人。

另外Lotto Soudal亦是首站意外受害者，主將基拔（Philippe Gilbert）膝蓋骨折退賽，衝刺選手迪根哥比（John Degenkolb）捱到終點，但因超時而失去比賽資格。

阿拉菲臘贏得第2站。（美聯社）

阿拉菲臘奪得黃色戰衣。（美聯社）

至於環法周日（30日）第2站，法國車手阿拉菲臘（Julian Alaphilippe）於最後12公里的一段山路發動攻勢，一度拋開主車群20秒，最後力壓Sunweb的瑞士車手靴胥（Marc Hirschi）贏得分站，並且取得了象徵總排名榜首的黃色戰衣，在總排名領先主要競爭對手、去年冠軍貝勞（Egan Bernal）17秒。