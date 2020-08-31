【行山】鍾晴行龍脊大曬纖腰　炎夏行山鍛鍊耐性與毅力

曾經主持TVB旅遊節目《3日2夜》的鍾晴，周日去港島的龍脊行山，她身穿紅色露腰運動上衣，表示天氣很熱，行到中段已經有點辛苦，卻正好訓練耐性及毅力。

周日天氣酷熱，又有煙霞，行山必然很吃力。平時喜歡上山下海的鍾晴，在Instagram分享她跟朋友去了港島的龍脊行山的照片。鍾晴在山上的開揚位置擺「甫士」影相，上身穿了紅色露腰運動上衣，下身則是黑色leggings。

【鍾晴行龍脊照片】

龍脊位於石澳半島，是指打爛埕頂、雲枕山及哥連臣山一帶的山脊，難度不高，景色怡人，可俯瞰石澳海景。這條路經聞名海內外，曾獲旅遊指南《Lonely Planet》選為香港最佳遠足徑，亦得CNN旅遊網站推薦為港島5條新手遠足徑之一。

雖然路線不難，但受悶熱天氣影響，鍾晴表示「行得幾辛苦」。不過，她視行山為鍛鍊。她在Instagram上留言：「今日天氣真的很熱，行山在中段時真的有點辛苦，心情難免有點暴躁，但在這個時候同時也正正訓練自己嘅耐性同毅力。」她還加了一個「下次行邊好呢」的標籤。

鍾晴間中都會有網上分享行山相，例如在今月中，她就上載了西貢白臘灣的行山相，而在今年初她還行過孖崗山及龍蝦灣郊遊徑。

【鍾晴之前的白臘灣行山相】

鍾晴還行過很多地方：

相比行山，鍾晴更喜歡下海，她近年迷上玩Wakesurf（無繩滑水），常常在網上分享她的滑水短片，還有玩水時的水著照。

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很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

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