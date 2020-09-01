【英超】雲迪碧克傳赴曼聯體測　阿積士金童「入魔」多得未來外父

英超「Big 6」只剩曼聯在轉會市場未交收，求購查頓辛祖被多蒙特「落閘」，傳聞已久的基亞利殊未有回音。曼聯球迷引頸以待的好消息，終於出現。 阿積士中場雲迪碧克即將來投，該名荷蘭國腳盛傳已抵達曼聯接受體測。該名23歲的荷蘭中場正值冒升，更與荷蘭名宿柏金甚有淵源。

曼聯與不少球員扯上關係，惜一直只聞樓梯響，仍然未有新血。進入今周，「曼迷」突然血脈沸騰，因為各大英國傳媒指阿積士中場雲迪碧克（Donny van de Beek）與紅魔鬼急接近，盛傳將以4000萬鎊轉投。

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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雲迪碧克父親日前向傳媒確認兒子即將轉戰英超，更稱在多間球會中最終揀選，若然兒子加盟曼聯是「夢想成真」。該名23歲中場入選荷蘭國家隊，據報已赴曼徹斯特體測，完成後返回國家隊。根據荷蘭傳媒消息，雲迪碧克將簽下一紙5年合約， 周薪達12萬歐元。

阿積士金童不隨隊簽曼聯好事近 熱刺官宣今夏第三簽

雲迪碧克接近加盟曼聯，盛傳他已抵達曼徹斯特接受體測。（資料圖片／Getty Images）

雲迪碧克2008年加入阿積士青年軍，12年間晉升為一隊主力，曾與法蘭基迪莊及馬菲詩迪歷特等隊友，前季打入歐聯4強。一季之後，各奔前程，他亦行將外闖，為職業生涯揭開新一頁。

雲迪碧克與迪莊當年一同助阿積士打入歐聯4強，如今勢跟隨隊友腳步離開阿積士。（資料圖片／Getty Images）

阿積士金童亦是名將未來女婿

雲迪碧克除了是「阿積士金童」外，與荷蘭名宿柏金（Dennis Bergkamp）甚有關係，事關他的現任女朋友正是柏金的「寶貝囡」Estelle。

柏金當年效力阿仙奴，妻子在英國倫敦誕下Estelle，現年24歲的她去年夏天與雲迪碧克拍拖，Estelle時常在個人Instagram上載二人的甜蜜照。Estelle經常現身阿積士主場，如今愛郎將投曼聯，她勢將成為奧脫福的常客。

雲迪碧克與Estelle拍拖一年多，二人不時上載甜蜜照。（Estelle Bergkamp Instagram截圖）

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曾任阿積士助教的柏金，曾與雲迪碧克共事，如今更親上加親。曼聯之外，有傳皇馬及巴塞亦有意羅致雲迪碧克，而荷蘭傳媒《De Telegraaf》透露柏金為「未來女婿」分析，並說服雲迪碧克加盟曼聯。