【西甲】美斯欲離隊巴塞內亂趕客　拿傑迪錫料回歸舊東家

「巴塞大地震」引起軒然大波，隊長美斯去意已決，先後缺席球隊病毒測試及首課操練，逼使巴塞免費讓他離隊。 美斯要求離隊勢掀逃亡潮，盛傳被清洗的維達爾及拿傑迪錫亦「先下手為強」，早有後著，同時大減巴塞增兵的吸引力。

「巴塞大地震」恍如一齣長篇電視劇，靈魂人物兼隊長美斯當然是男主角。美斯與巴塞方面對合約各執一辭，美斯一方認為他可以免費以自由身離隊，巴塞則認為美斯錯過在6月的執行離隊條款期限，理論上應在新球季繼續留效。若果美斯希望以自由身離隊，最快要等待至明年夏天，即使美斯離隊，亦不能為新球會上陣。

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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美斯與球隊決裂，早前缺席球隊病毒測試。新帥朗奴高文上任後首節操練，同樣未見美斯的身影，西班牙傳媒認為巴塞將向美斯罰款，《每日體育報》更稱按美斯的缺席日數扣糧，絕不手軟。

美斯合約最後一年有一驚人細節 已通知巴塞將缺操

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美斯提出離隊要求，引起軒然大波。（資料圖片／Getty Images）

【巴塞在沒有美斯下開操】

朗奴高文接過巴塞隆拿這個燙手山芋，該名荷蘭教頭銳意改革球隊，清洗一眾30歲以上老將在所難免，當中包括蘇亞雷斯﹑拿傑迪錫及維達爾盛傳是清洗目標之一。巴塞亂局，美斯勢離隊，巴塞留人比賣人難，一眾老將正在籌謀後路。

【朗奴高文欲清洗球員名單】

意大利《天空體育》透露維達爾（Arturo Vidal）的經理人已向巴塞方面提出提早解約，並加盟由干地領軍的國際米蘭，與同鄉山齊士在意甲合作。

維達爾早前接受網上足球頻道訪問時，批評巴塞內部的思想過時，稱一隊中只得13名職業球員，球隊單靠「巴塞基因」是不能取得成功。該名智利國腳同時不滿高層公開將出售球員的名單，認為這個做法有欠尊重。

維達爾有意與巴塞提早簽約，加盟干地領軍的國際米蘭。（資料圖片／Getty Images）

中場拿傑迪錫同樣不愁後路，即將離隊並留在西甲發展，根據足球網站《Goal.com》消息，該名32歲的克羅地亞球員將重投西維爾的懷抱，更指拿傑迪錫已同意西維爾開出的兩季合約。

美斯要求離隊掀起逃亡潮外，同時大大減少巴塞增兵的吸引力，繼雲迪碧克盛傳被曼聯捷足先登後，斟國際米蘭的前鋒拿達路馬天尼斯同樣失敗。該名國米箭頭見巴塞動盪不穩，不願趟這淌「巴塞渾水」，根據《羅馬體育報》指馬天尼斯已對巴塞沒有興趣，並準備與國米簽新約留隊。

盛傳是清洗名單之一的拿傑迪錫，傳聞將返回西維爾。（資料圖片／Getty Images）

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】