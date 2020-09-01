【西甲】巴塞前鋒否認要求10號球衣　親自闢謠無接觸英超球會

巴塞隆拿球星美斯出走，即時引來不少傳聞，其中有傳去季季中加盟的丹麥前鋒巴夫韋迪（Martin Braithwaite），向管理層要求來季改穿美斯擁有的10號波衫。 由雷加利斯來投的巴夫韋迪回應傳聞，批評「造謠生事者對美斯不敬」。

早前網上流傳，巴夫韋迪向巴塞高層要求，如果美斯真的離隊，來季要改穿屬於阿根廷球星擁有的10號球衣，得來的回應是「你會比美斯更早離開」。

有傳巴夫韋迪向巴塞要求改穿美斯的10號波衫。（Getty Images）

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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雖然一聽就知是個笑話，但網上仍然瘋傳，逼使巴夫韋迪要出面澄清。這名丹麥前鋒說：「他們究竟在想什麼？我當然沒有去要求美斯的球衣號碼了，這樣做太不敬了。造謠生事者缺乏對人的基本尊重，實在是對美斯不敬。」

美斯去向未明，巴夫韋迪指自己仍在摸索發生什麼事，但無論如何巴塞沒有美斯都是一個重大損失，「希望（美斯離開巴塞）不會發生」。

巴夫韋迪批評造謠者對美斯不敬。（Getty Images）

巴夫韋迪2月轉會至今為巴塞攻入過1球。（Getty Images）

巴塞隆拿進入重建，不少球員都掛牌，待價而沽。巴夫韋迪去季中，獲巴塞以緊急條款從雷加利斯收購。半季之後被傳進入清洗名單，可能會轉投韋斯咸。不過，去季為巴塞攻入1球的他就不以為然，認為巴塞隆拿這樣的大球會自然多傳聞，並澄清自己沒有接觸過其他球會。

巴夫韋迪上陣時間不多，多數都是在後備席做觀眾。（Getty Images）

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轉會惹來爭議 「的波」換來恥笑

巴塞隆拿今年2月因為奧士文尼丹比利重傷，獲西甲賽會特准在轉會窗以外簽入一名新前鋒，其後支付1800萬歐元的違約金，從護級分子雷加利斯羅致丹麥射手巴夫韋迪，惹來不少爭議。巴夫韋迪轉會前，為雷加利斯在24場攻入6球。

這名丹麥前鋒於新球員發布會上「的波」失敗，被網民恥笑，外界亦質疑巴塞隆拿入錯貨。巴件韋迪轉會後為巴塞在西甲上陣11場，有1球進帳。結果，巴塞今季四大皆空，失去巴夫韋迪的雷加利斯，降班收場

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