【足球轉會】拿傑迪錫回歸西維爾　6年巴塞隆拿生涯結束

朗奴高文成為巴塞隆拿主帥後，多名「30+」球員成為清貨目標，其中一人正是中場拿傑迪錫。外國傳媒指巴塞隆拿與西維爾已達成協議，這名克羅地亞中場以150萬歐元重返西維爾，成為高文年代首名離隊的巴塞球員。

拿傑迪錫2014年以1800萬歐元轉投巴塞隆拿，6年間助這支加泰隆尼亞勁旅贏得4次西甲冠軍，以及4屆西班牙班盃、兩次西班牙超級盃、一次歐聯、歐洲超級盃與世界冠軍球會盃。

巴塞隆拿去季歐聯8強以2：8慘敗於拜仁腳下，出局後球會進行大改革，教頭施迪安被炒，荷蘭主帥朗奴高文上場後雷厲風行，告知多名球員已不在未來計劃之中，當中包括拿傑迪錫。

拿傑迪錫平價重返西維爾。（Getty Images）

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據報，拿傑迪錫以150萬歐元重返西維爾，《福布斯》指有900萬歐元條款，故實質轉會費可達1050萬歐元。拿傑迪錫出走為巴塞騰出每周約26萬歐元的薪酬空間，重返西維爾亦需減薪，日前外國足球網站《CaughtOffside》指減薪幅度達5成。

巴塞變天，美斯求去，拿傑迪錫被清走。（Getty Images）

現年32歲的拿傑迪錫，2011年由史浩克04轉投西維爾，當時轉會費只是250萬歐元，於2013至14年球季領軍奪得歐霸盃冠軍，季後轉投巴塞隆拿，6年間助球隊贏得13項錦標。

這名克羅地亞中場曾於2018年有機會轉戰法甲，巴黎聖日耳門曾出動9000萬歐元羅致他，但被巴塞斷然拒絕。

拿傑迪錫效力巴塞隆拿6年贏得13項錦標。（Getty Images）

拿傑迪錫2014年以西維爾隊長身分捧起歐霸盃。（Getty Images）

拿傑迪錫離隊後，前鋒蘇亞雷斯及中場維達爾亦面臨「革扯」命運。有指維達爾將會變成自由身，蘇亞雷斯暫時未知前途如何，如果巴塞提早終止該名烏拉圭射手合約，將要賠償至少1400萬歐元。

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