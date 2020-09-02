【英超】波基斯費南迪斯回應摩連奴言論　曼聯中場EQ高當讚賞

波基斯費南迪斯今年1月轉投曼聯，迅速成為「紅魔」不能或缺的核心球員。費南迪斯去季為曼聯攻入12球，其中有8球來自12碼，有球迷批評他靠12碼入波，熱刺主帥摩連奴亦指該名葡萄牙球星「是個很出色的劊子手」，費南迪斯近日回應批評。

費南迪斯季中以5500萬歐元由士砵亭轉投曼聯，各項賽事22場比賽攻入12球，另交出8次助攻，成為了「紅魔」的絕對主力。人紅自然是非多，今季有8個入球來自12碼，令到費南迪斯被指與另一葡萄牙球星C朗拿度一樣靠12碼「數胡」。

熱刺主帥摩連奴早前受訪時，談及費南迪斯時亦說：「費南迪斯來到英超，一直保持良好狀態，改善了曼聯的整體表現，亦證明了他是個出色的劊子手，可算是世上最佳之一，因為他都已經射入很多球了。」

費南迪斯成為曼聯核心人物。（Getty Images）

「至少在曼聯是事實」

英國傳媒認為摩帥言論有嘲諷的意思，25歲的費南迪斯日前作出回應：「老實說，我沒有感到被嘲笑了，我是個很好的劊子手。我是個很正面的人，所以我把摩連奴說的當成讚賞。至少自我轉投曼聯後，這就成了事實。」

摩連奴指費南迪斯射12碼能力不錯，被指嘲諷葡萄牙中場。（Getty Images）

「我知道有人批評我只會靠12碼入波，但我之前查一查數據，除了12碼之外，英超中場的入球及助攻數據只得迪布尼一個比我好。」費南迪斯續道。

外界批評費南迪斯入波靠12碼。（Getty Images）

奇雲迪布尼去季攻入13球，更交出20球助攻，成為去季助攻王。（Getty Images）

【19/20球季英超助攻王排名】（只列前十）

+ 4 + 4 + 4

入波、助攻均名列中場前茅

曼城的迪布尼為今季英超助攻王，交出20次助攻，另有13個入球，其中兩球為12碼。以英超中場而言，費南迪斯去季7次助攻排第4，落後迪布尼、大衛施華及李斯特城的哈維班尼斯3人。

入球方面，費南迪斯去季攻入8球於英超中場亦是排第4，迪布尼、韋斯咸的米查利安東尼奧及車路士的普列鍚排在葡萄牙「魔將」前面。雖然數字大落後，但費南迪斯的效率確是不容忽視。

【19/20球季英超神射手排名】