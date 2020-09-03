【英超】雲迪碧克經理人曝皇馬險簽真相　讚阿仙奴有誠意但欠錢

如果沒有新冠肺炎，雲迪碧克今日穿上的就不是曼聯的紅衣，而是皇家馬德里的白衣。

曼聯宣布今夏第一簽，從阿積士收購23歲荷蘭中場雲迪碧克，簽約5年。據報基本轉會費為3500萬鎊，還有500萬鎊的附加條件費。

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曼聯簽入荷蘭中場雲迪碧克。（曼聯Twitter）

雲迪碧克經理人史華特（Sjaak Swart）披露更多轉會細節，他表示曼聯原非雲迪碧克的第一選擇，但皇家馬德里因財政問題退出，最終只有曼聯堅持到最後，完成了這宗轉會。

史華特說：「曼聯明顯地是個正確的選擇。其實，還有很多間球會對雲迪碧克有興趣，例如皇馬、巴塞隆拿、祖雲達斯及阿仙奴。本身有6間球會，但因為新冠肺炎，一切都中止了。」

原本雲迪碧克最可能去皇馬，但因為新冠肺炎疫情，如今去了曼聯。（Getty Images）

「在3月的時候，一切已經準備好，雲迪碧克會去皇馬，但因為疫情，轉會被迫要延遲，因為球會沒有收入，他們亦不能賣球員套現，整個情況改變了。最終，曼聯加把勁推動轉會，他們當然也是一間好球會。他們過去是一支冠軍球隊，現在他們希望重建，目標重回輝煌歲月。」

史華特特別提到阿仙奴，指兵工廠很有誠意，可惜錢不夠，只能收「好人卡」，他說：「阿仙奴真的很想得到雲迪碧克，但他們沒有足夠轉會費。就算是大球會，這段時間都很艱難。阿仙奴是一間好球會，但加盟曼聯肯定是一次有趣的旅程。」

雲迪碧克上月中承認，如果沒有新冠肺炎的話，相信他的前途會大不同。（Getty Images）

雲迪碧克在8月中都透露過，他的轉會因為疫情而生波折，當時他在一場阿積士的友賽後說：「真的非常混亂，在這段日子，所有轉會都很混亂。一切都還未確定，如果沒有新冠肺炎的話，或者已經是另一回事了。」

在落實轉會後，雲迪碧克談到加盟曼聯的感受，當然不會再提皇馬，他說：「我不知道該如何形容此刻感受，我得到了這個令人難以置信的機會，加入了一間歷史輝煌的球會。現在，我準備好邁出職業生涯的下一步，並且在最高水準的賽事中表現自己，沒有其他地方比為曼聯效力更高的水準了。」

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

【今夏已落實轉會】