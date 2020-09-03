【環法】阿拉菲臘補給犯規被罰20秒　沙根第5站失去衝刺王戰衣

環法是一場持久消耗戰，取得總排名（General Classification，簡稱GC）領先的車手，都會想盡辦法保住象徵領先的黃戰衣。不過，今年環法目前領先的「法國希望」阿拉菲臘（Julian Alaphilippe）出現罕見失誤，於最後20公里補給，賽後被罰20秒，「黃袍」被英國車手阿當耶斯搶走。

第5站賽事全長183公里，因為最後路段為平路，故是衝刺手搶分地點，總排名車手只要安全回到終點就可以。比利時車手雲艾特（Wout van Aert）最終力壓眾人率先衝線，成為了這一站贏家。

阿拉菲臘失去了黃色戰衣。（路透社）

阿拉菲臘因為一支水失去了領先地位。（路透社）

不過，有影片拍到總排名榜首的阿拉菲臘，在比賽還有17公里左右時補給。由於規例定明最後20公里不能補給，違例者將被罰時間，阿拉菲臘最後被罰20秒，跌出總排名前十。阿拉菲臘在Twitter稱只能接受賽會判罰：「卸下黃色戰衣，就是如此，明天又是新一天。多謝大家支持。」

隊友迪維奈斯（Dries Devenyns）則認為罰則過嚴：「規例還規例，但如果國際單車聯會知道我們過去幾個月如何努力，準備環法頭幾站，罰款比罰時間合理得多。路邊拿水樽不會賺時間。」

阿當耶斯成為了黃衫新主人。（路透社）

第5站前落後阿拉菲臘的耶斯，意外成為了GC榜首，賽後黃袍加身：「這不是我想像中取得黃戰衣的方式，我只聽到他因為補給被罰20秒。老實說，誰也不想這樣奪取黃戰衣，但我想下一站還是要披上吧。」

雲艾特第5站勝出。（路透社）

除了黃戰衣，象徵衝刺王的綠色戰衣亦在第5站後易手。榜首的斯洛伐克車手沙根（Peter Sagan）今站以第4名衝線，由於阿拉菲臘隊友班尼特（Sam Bennett）在中段的分段衝刺亦有分落袋，又以第3名衝線，以123分殺上衝刺王榜首，領先沙根9分。

沙根賽後表示今年賽事仍然漫長，故仍有信心第7度贏得衝刺王殊榮。班尼特今年以奪得分站冠軍為目標，故似乎會揀選分站保留實力，賽後亦明言：「很榮幸可以看綠戰衣一次，很高興今站發生了。要同時搶分站冠軍及保住綠戰衣很難，今天志在搶衫，（因中段上前搶分），最後兩公里腿已無力衝刺了，所以贏不到分站亦有點失落。」