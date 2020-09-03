【游泳】港產冰泳手麥震江橫渡英倫海峽　首港人完成創舉游14小時

香港冰水游泳選手麥震江，花約14小時泳渡英倫海峽，在昨日下午游抵法國海岸，成為香港第一人。

麥震江在當地時間周二（9月1日）晚上11時多從英國的多佛（Dover）落水，摸黑前進，游到日出，並在周三下午2時抵達法國海岸，如他出發所預計，花了14小時完成全程。雖然直線距離約33公里，但考慮到海面情況，例如海流及大浪，他相信實際游泳距離有50公里。當時水溫約攝氏17度，但麥震江沒有穿上膠衣及任何保暖裝備，赤裸上身落水。

麥震江接受極限游泳訓練3年，昨日完成橫渡英倫海峽。（Facebook）

麥震江在5個月前網上眾籌經費，當時拍片說：「在英倫海峽游泳協會的記錄中，由1875年到現在，只有1652人完成個人橫渡，如果我可以完成的話，會是歷史上第一個香港人完成這個壯舉。」他還解釋：「令全世界人知道，香港人不畏困難、遇強愈強的精神。」

【麥震江游抵法國，完成挑戰】

麥震江在1986年出世，在香港學游水，亦在香港唸中學及大學。他表示小時候曾經遇溺，「7歲那年，我還未學識游水，差點在河中淹死」，之後他下定決心學游水，愈游愈好，在中學及大學時都是校隊成員。他之後到德國攻讀博士，畢業後到捷克工作，開始接觸冰水游泳。

何謂冰水游泳？麥震江解釋：「根據國際冰水游泳協會的準則，要在泳手沒有保暖衣物之下，完成水溫低過攝氏5度的游泳項目。」

麥震江近3年接受極限游泳訓練，除了冰水游泳，還有長途游泳，他參加過超過100場比賽。他表示曾經在攝氏3.5度的水溫下，用31分鐘24秒游完1英哩，成為全球第311位完成冰泳1英哩的泳手，也是香港第一人。他在今年2月，則用43分鐘3秒，以蝶式完成冰水游泳1英哩，成為全世界第一個完成挑戰的男人。