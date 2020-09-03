【英超】甸恩軒達臣爭曼聯一號門神先出口術　為上陣或要求外借

去季被借到錫菲聯的英格蘭門將甸恩軒達臣，回到曼聯並簽下新合約。他近日表示如果新球季依然沒有機會出場，就會要求外借，不想浪費一季時間。

軒達臣去季為錫菲聯守門員首選，全季13次保住清白之身，與曼聯門神迪基亞、利物浦艾利臣比加及李斯特城的卡斯柏舒米高，並排Clean Sheets榜第3位。他季後重返曼聯，動筆續約到2025年。有指「紅魔」領隊蘇斯克查不再將他續借錫菲聯，希望軒達臣與迪基亞爭位，引發良性競爭。

不過，軒達臣在英格蘭歐洲國家聯賽對冰島前夕放話：「我來季目標100%是落場。我不想今季犧牲了去季好表現帶來的衝勁。」

軒達臣去季表現出色。（Getty Images）

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+ 9 + 9 + 9

曼聯將於9月19日展開他們今季英超征途，首戰對水晶宮，今夏轉會市場因為新冠肺炎影響，改到10月5日才關閉，故軒達臣仍有機會以行動證明自己可以取代迪基亞，如果仍是得不到機會，仍可以要求外借。

「今季坐冷板不是聰明的做法，對任何一方都不會有幫助。」軒達臣說。

蘇斯克查未有續借軒達臣給錫菲聯，希望引發曼聯隊內良性競爭。（Getty Images）

軒達臣不希望浪費一季時間坐冷板。（Getty Images）

迪基亞近年不時被批評已走下坡。（Getty Images）

這名23歲門將認為自己可以在迪基亞身上學到不少，但「坐冷板不會有進步」，自己需要的是上陣時間。

不過，軒達臣並非放棄今季在曼聯的機會：「迪基亞是個出色的門將，對我有很大的啟發，我亦想有他的成就，所以回到曼聯我會全力爭取正選位置，我已十分接近No.1，所以不會放棄，我會全力向會方施壓。」

消息指蘇斯克查將會讓軒達臣在盃賽中正選上陣，故此阿根廷門將羅美路的上陣機會將進一步減少。經過去季足總盃及歐霸準決賽不獲正選上陣，羅美路感到不滿，有意他投。傳聞阿士東維拉、愛華頓等都有意收購，惟羅美路現時周薪達10萬鎊，成為一大障礙。

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