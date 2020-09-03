足球轉會︱夏維斯勢8900萬英鎊加盟　車路士豪花2億鎊錢從何來？

車路士追逐利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz）多時，終有好消息。據了解利華古遜已接受車路士的8900萬英鎊報價，夏維斯亦已通過體測，即將成為車路士一員。 他是藍戰士今夏收購第六個球員，總開支超過2億英鎊，到底錢從何來？

芝維爾（Ben Chilwell）5000萬英鎊，迪姆華拿（Timo Werner）4700萬英鎊，薜耶治（Hakim Ziyech）3340萬英鎊，夏維斯8900萬英鎊，即使堤亞高施華（Thiago Silva）和沙亞（Malang Sarr）免費加盟，車路士一個轉會窗豪花近2.2億英鎊，仍是足球史上其中一次最大手筆收購。

疫情下各大豪門全部慳得就慳，車路士跟全行相反大手出動，一次過用那麼多錢，不止反映在「油王」班主艾巴莫域支持下球隊財力驚人，更是藍軍在「禁買令」下早已蓄勢待發。

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車路士錢從何來？

國際足協禁止車路士2019年夏天和2020年1月兩個轉會窗買入球員，期間他們只能將借將高華錫（Mateo Kovacic）以4000萬英鎊買斷。

單是去年夏天出售夏薩特的1億英鎊，以及莫拉達今夏正式轉投馬體會帶來的5000萬英鎊，加上去年沒有買人及今年的增兵預算加起來，已令球隊擁有足夠彈藥買人。

此外，分批放走大衛雷斯、韋利安和柏度三大30+高薪球星，亦有助球隊騰出薪酬空間入貨。

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車路士近年營運模式有點類似西甲兩大班霸皇馬和巴塞，不時密密入手潛質小將，盡收天才武器之後，不合用的大多能賣出賺錢或外借賺租借費。即使他們的商業收入不及曼聯，財力也遜曼城一籌，車路士在轉賣球員能力高超之下，花錢能力仍能跟得上曼市雙雄。

買入夏維斯後，他們的增兵計劃可能尚未結束。林柏特對韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）欣賞有加，假如成功賣走巴卡約高、巴舒亞伊，甚至真是願意放走簡迪、馬高斯阿朗素等球員，賴斯這宗大刁說不定真的會出現。

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