【英超】雲迪碧克投曼聯繼承34號球衣　諾尼聞好友轉會感動落淚

荷蘭中場雲迪碧克成為曼聯今夏第一簽，該名阿積士青訓產品與青年軍隊友諾尼感情要好，諾尼如今只能長期臥床，雲迪碧克特意挑選34號球衣延續好友的足球夢。 荷蘭傳媒透露，當雲迪碧克決定轉投曼聯後，他致電諾尼的家人，詢問可否選用諾尼的34號，而諾尼同樣為好友甚感高興，更流下喜悅的眼淚。

曼聯在轉會市場盛傳的目標眾多，當中包括查頓辛祖及基亞利殊等，惜久久未有交投，等到今周終於收到好消息，紅魔鬼宣布成功簽入阿積士中場雲迪碧克（Donny van de Beek），成為今夏首名新兵。

曼聯今夏第一簽 雲迪碧克簽約5年披34號球衣

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雲迪碧克成為曼聯今夏首簽。（twitter@ManUtd）

【與曼聯傳緋聞的球員】

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雲迪碧克成為曼聯史上第13名荷蘭籍外援，該名「阿積士金童」希望跟隨一眾荷蘭前輩，於紅魔鬼取得成功。雲迪碧克在阿積士穿6號球衣，曼聯6號球衣主人正是他的未來中場拍擋普巴，該名荷蘭國腳決定披上34號球衣，為了青年軍時期的好友艾迪克諾尼（Abdelhak Nouri）。

雲迪碧克為臥床好友諾尼，將在曼聯披上34號球衣。（曼聯Twitter截圖）

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

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諾尼在2017年夏天一場熱身場中突然暈倒，及後隨即送院急救，最終因腦部受損而變成植物人，他的球員生涯亦就此告終。奇蹟在2018年夏天出現，諾尼逐漸回復意識，亦開始認出家人，縱然身體依然未能如常活動，但已是對諾尼家人一個非常鼓舞的消息。

諾尼胞兄早前出席荷蘭電視台的一個節目，表示諾尼已出院返回家中，而他的康復進度良好，更能夠以短暫的臉部表情與家人溝通，其兄長更指諾尼依然十分熱愛足球。

阿積士小將當年場上暈倒腦部受損 回家康復進度良好

諾尼在2017年夏天的一場友誼賽中突然暈倒，至今仍然長期臥在床上。（影片截圖）

青年軍時期一同奮鬥 聞好友投曼聯感動落淚

諾尼在事發前是阿積士其中一顆正在冒起的新星，與諾尼同樣1997年出生的雲迪碧克，二人在青年軍時期一同奮鬥，建立深厚感情。雲迪碧克特意披上34號球衣，延續長期臥床好友的足球夢，「我與諾尼及家人相當親近，他是我的摯友之一，所以我希望以他的34號創造一些美好回憶。」

當雲迪碧克決定加盟曼聯後，他將好消息告訴諾尼一家，並提出一個請求，諾尼父親向荷蘭傳媒透露，雲迪碧克禮貌地致電他，詢問可否披上諾尼的34號球衣，而諾尼父親當然一口答應，並盛讚雲迪碧克的舉動。英國體育傳媒《Sport Witness》同時指，當諾尼聽到好友的聲音，加上他加盟曼聯，使諾尼高興得流下喜悅的眼淚。

若諾尼沒有意外的話，如今或已是阿積士的主力之一。（Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】