【歐國聯】英格蘭7名新鮮人爭上位　鬥冰島今晚免費睇

新一屆歐國聯捲土重來，香港球迷寵兒英格蘭在本港時間深夜將作客冰島。今次英格蘭大軍有7名球員首獲「喼帽」，另外代表國家不足10次的亦有9人，不過教頭修夫基向來擅長帶領青春班，加上對手冰島最具名氣的數名英超兵亦缺陣，「三獅軍團」新兵今晚隨時帶來新氣象。

9月6日(周日) 凌晨0時 冰島 VS 英格蘭 香港開電視 77 台直播

英格蘭中後場兩名老大哥佐敦軒達臣及哈利馬古尼均因傷及因事缺陣，艾歷迪亞、米高堅尼及祖高美斯三人料在防線肩負重任。中場人選方面則更為青春，全數入選球員代表英軍出戰未達雙位數字，迪格蘭賴斯及美臣蒙特料會擔大旗，幸而前線仍有哈利卡尼、史達寧領軍。

英格蘭7名首獲「喼帽」球員：

說回英軍首嘗大國腳滋味的7人，來自曼巿雙雄的格連活特及菲爾科頓早被看好，其中前者去季全季於英超射入10球，後者則隨「藍月亮」南征北戰早已習慣大賽氣氛，相信不日可接棒成為國家隊主力。門將甸恩軒達臣去季表現出色，更被外界視為有力挑戰比克福特的1號門將之選。與此同時，阿仙奴的美蘭尼爾斯、維拉的基亞利殊、列斯聯的加雲菲臘斯，以及狼隊高亞迪在內4位新人亦力爭國家隊席位，相信眾人均會盡力搏取表現。

史達寧已是今次英格蘭大軍中代表次數最多一人。(Getty Images)

主隊冰島在今輪國際賽期於歐國聯則要面臨重大考驗，要面對2018世盃兩支4強份子英格蘭和比利時。不過由於歐洲各國球季展開在即，有5名主力未能為國出戰，當中包括英超愛華頓的基爾菲施古臣和般尼的貝治古蒙臣，實力大打折扣。

冰島今仗缺少主力戰將基爾菲施古臣，實力大打折扣。(Getty Images)

【今夏已落實轉會】