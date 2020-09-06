【美斯留隊】曼城期望一年後簽入　如意算盤隨時變終極惡夢

美斯要求離隊鬧劇，終以他宣布留在巴塞隆拿暫時告一段落。跟球會只剩最後一年合約，曼城仍是他下一站大熱門。 藍月亮一方對引入美斯仍然樂觀：一切按照計劃進行，不過是日期延遲一年。一年後，又會是什麼世界？

美斯宣布留隊後接受goal.com訪問，剖白離隊鬧劇來龍去脈，「對拜仁那一戰無論對巴塞還是這城市的形象也不好……我認為球隊是時候作出改變，引入新血」。

想離開，純粹出於對巴塞的熱愛，讓自己和巴塞可以重新出發；留下來，同樣因為愛，「當我跟妻兒傳達離開巴塞的意願，變成了錐心的場面。全家同哭，孩子不想離開巴塞隆拿，不想轉校，不想跟朋友分別……」關鍵是，美斯指控巴塞會長巴圖美奧違反讓他免費離隊的承諾，想離隊必須付出7億歐元違約金，如果他強行離隊，必須跟巴塞打官司，「巴塞隆拿是我家，這球會給予我一切，我深愛這球會，怎可能跟他們對簿公堂？」

鬧劇過後，一切回到原點。為美斯付出不少努力的曼城怎麼辦？

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美斯投曼城與哥迪奧拿重聚，是不少球迷心願。（Getty Images）

梅菲：「沒有美斯 曼城無冠」

曼城為簽入美斯，幕後團隊為轉會資金和薪酬預算扭盡六壬，確保阿根廷球王的加盟不會違反歐洲足協定下的財政公平條例（FFP）。曼城以至所有英超球迷一度為美斯即將到臨興奮不已，如今期望落空，曼城將如何自處？

曾效力利物浦的梅菲（Danny Murphy）為英國《每日郵報》撰寫專欄中指出，利物浦和曼城在2020/21新球季依然是英超兩大奪標熱門，他認為，「美斯加盟曼城失敗一幕，會將優勢再次帶到晏菲路。」

梅菲分析，「曼城上季英超吃下9場敗仗，當中大部分比賽均佔盡優勢，只是未能把握機會。這問題不會出現在一支擁有美斯的球隊身上，他一定會找到辦法。」他指出美斯可踢前線任何位置，甚至是剛離隊的大衛施華所踢10號位，「對所有英超球迷來說，我們要再繼續等待美斯實在令人傷感，但利物浦球迷應該開心，就算博彩公司不同意，我也認定他們是奪標大熱。」以上只是梅菲的一面之辭，不以足信，惟曼城確實到達王朝延續或瓦解的重要關口。

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曼城陷重建或瓦解邊緣

過去10年，曼城是英超最成功球隊，以超過10億英鎊建立強大團隊。只是隨奠基功臣一個個離隊，重建王朝已刻不容緩。

2018年夏天全能中場耶耶托尼（Yaya Toure）離隊，曼城2018/19球季仍可以98分成功衛冕英超；到2019年夏天隊長高柏尼（Vincent Kompany）告別，再遇上主力中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）重傷，曼城防線出現漏洞，2019/20球季利物浦以99分奪冠，曼城以18分差距落後得亞軍。即將展開的20/21新球季，他們再失去另一過去10年為球隊建功立業的進攻大腦大衛施華（David Silva），埋下另一不穩定因素。

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美斯免費來投外的另一個可能

美斯如真的在2021年夏天免費轉投曼城，固然肯定全球震撼，可是若然他再次放藍月亮鴿子，或為球隊帶來難以承受苦果。足球圈的變化一日也嫌長，何況是一年？西班牙最新消息便指，美斯不排除約滿後多留巴塞一年的選項。

最令人感到憂慮的是，主帥哥迪奧拿及主力射手阿古路（Sergio Agüero）跟曼城合約均將在2021年6月屆滿。哥帥帶隊在英格蘭本土賽事表現出色，歐聯卻已連續三屆八強止步，新一季如再無起色，續約問題又未有進展，可能在美斯到來之前，他已經不在，師徒重聚只會成為球迷和好事之徒一廂情願的美麗傳說，曼城的未來亦變得難以想像。

【曼城2020/21球衣】（按圖進入）