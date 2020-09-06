【足球轉會】利物浦目標突爆哪裏都不去　來季續留拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿今夏盛傳離隊，希望轉戰英超，但事件峰迴路轉，這名西班牙國腳近日突爆自己從未表示要離隊，直言樂意留在拜仁。

德國傳媒《圖片報》早在7月透露艾簡達拿有意離開拜仁的消息，更指這名中場的首選是英超的利物浦。

拜仁CEO路明尼加更指與艾簡達拿續約未能達成協議，就是因為他想尋找新挑戰，「不欲下年免費送走球員」，願以合理價錢賣出，有指轉會費定價3000萬歐元（約2700萬英鎊）。

盛傳艾簡達拿今夏離隊。（Getty Images）

《圖片報》屢傳利物浦和艾簡達拿「無限接近」，但卻一直沒有實質進展，其後更傳出曼聯加入戰團攔途截劫。

不過，今季奪得德甲、德國盃及歐聯的艾簡達拿近日一句「拜仁是我家」，或成為了「流言終結者」。

艾簡達拿突然表明心跡。（Getty Images）

艾簡達拿助拜仁成為今季三冠王。（Getty Images）

從不關心轉會傳聞

29歲的艾簡達拿接受德國電台訪問時直言：「我從未說過要離開拜仁慕尼黑，只是你們（傳媒）每年都說我要去另一支球隊。對我來說，未來就是下一場比賽，我（對轉會）不感興趣。拜仁是我家，在這裏我很高興。」

艾簡達拿指自己只專注下一場比賽，不關心轉會傳聞。（Getty Images）

除了英超球隊外，巴塞隆拿門將達史特根亦發功，希望該支西甲勁旅可以將7年前離開巴塞的艾簡達拿帶回加泰隆尼亞。

對此艾簡達拿表示「獲達史特根點名是榮幸，但他並非任何球隊的高層，所以沒必要去回應。」

【今夏已落實轉會】