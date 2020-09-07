【F1】艾法托利一搔12年之癢再登頂　打破三大車隊7年壟斷

平治﹑法拉利及紅牛三大車隊齊齊缺席頒獎台，造就艾法托利（前身為紅牛二隊）相隔12年再奪分站冠軍，當年華迪爾同樣在意大利蒙扎賽道稱霸，為車隊締造歷史。時移世易，世事無料，華迪爾如今駕駛法拉利主場出賽，卻再度成為「第一」。

F1意大利站爆出大冷門，平治﹑紅牛車隊及法拉利三大車隊三甲不入，結果由加斯利（Pierre Gasly）﹑辛斯（Carlos Sainz Jr.）及史杜爾（Lance Stroll）登上今站頒獎台，這個戰果相信令不少車迷大跌眼鏡。

加斯利奪首勝 咸美頓被罰三甲不入 法拉利無法完賽

加斯利爆冷奪冠百感交集 被「燉冬菇」後發奮圖強

意大利站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

平治車隊的一架「屈機」戰車，戰力冠絕全F1，是近年頒獎台的常客，反而甚少出現雙雙缺席頒獎台，今站兩架「黑箭」一同完賽，分別以第5位及7第位完賽，繼2018年墨西哥站後再度雙雙未能開香檳。

咸美頓被罰後從後狂追，結果力追以第7位完賽。（Getty Images）

近年F1的分站冠軍皆由平治﹑紅牛及法拉利包辦，艾法托利的加斯利如今打破壟斷，成為7年來第4支車隊贏得分站冠軍，2013年揭幕戰澳洲站由當時蓮花車隊（Lotus）的拉高倫奪冠。

拉高倫是對上一名非三大車隊車手奪得分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

華迪爾當年締造歷史 12年後徘徊中游掙扎

前身為紅牛二隊的艾法托利，相隔12年後再登上頒獎台最高一級，奪得車隊史上第2個分站冠軍，無獨有偶同在意大利蒙扎賽道。2008年意大利站，當時駕駛「細牛」的華迪爾（Sebastian Vettel）排頭位奪冠，為車隊締造歷史。當年一嗚驚人的華迪爾，隨後「升呢」改駕「大牛」，並為紅牛車隊創下四連霸的佳績。

加斯利取分站冠軍開心慶祝：

+ 7 + 7 + 7

12年過去，華迪爾已是一名經驗老到的33歲車手，今時今日駕駛法拉利戰車，卻遇上生涯的低潮，今年8個分站中兩次未能完賽﹑4次前十完成，未能躋身前5名，這個戰績比08年效力「細牛」時更為不濟。

華迪爾2008年意大利站為「細牛」奪得首個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

法拉利戰車今季大倒退，戰力只能在中游徘徊，今站在主場意大利出戰同樣沒有甜頭，華迪爾的戰車僅戰6個圈，便因引擎故障，在起終點大直路後未能入彎，直接撞向賽道的發泡膠，最終退賽收場，成為今站首名退出的車手，而另一名法拉利車手陸克萊則失控炒車撞向圍欄，兩架「躍馬」雙雙未能完賽。

12年過去，如今駕駛法拉利的戰績比當年還要差。（資料圖片／Getty Images）

F1未來4站賽程（按圖放大）：