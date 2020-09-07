【足球轉會】紐卡素羅致般尼茅夫射手　狼隊4000萬歐元入葡國小將

紐卡素周一宣布，由般尼茅夫羅致前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson），英國傳媒指轉會費達2000萬英鎊。英媒又指「喜鵲」增兵行動仍未結束，威爾遜的隊友賴恩費沙（Ryan Fraser）亦是這支英格蘭東北部球隊目標。

《天空體育》指出除了紐卡素外，阿士東維拉亦對威爾遜感興趣，但該名28歲前鋒拒絕了維拉的合約，並坐上紐卡素班主艾殊利的私人直昇機，飛到泰恩賽德（Tyneside）簽約。

威爾遜效力般茅6年，於各項比賽上陣187場，攻入87球並有30次助攻，去季於英超攻入8強，般尼茅夫最終排第18位，今季跌落英冠。

威爾遜轉投紐卡素。（Getty Images）

除了威爾遜外，英媒指紐卡素亦想引入般尼茅夫左翼賴恩費沙及諾域治左閘查馬李維士（Jamal Lewis）。報道指諾域治已接受紐卡素1500萬英鎊報價，北愛爾蘭國腳李維士完成國際賽後，下周會前往泰恩賽德接受體測。

有指紐卡素想收購賴恩費沙（左）（Getty Images）

英媒指紐卡素以1500萬英鎊收購查馬李維士。（Getty Images）

紐卡素增積極擴軍，狼隊亦一樣。狼隊宣布以3600萬英鎊（約4000萬歐元），由波圖引入18歲前鋒法比奧施華（Fabio Silva），刷新球會轉會費紀錄。這名葡國小將去季於波圖上陣時間不多，各項比賽合共上陣24場入3球。

另外亦有傳曼聯有意收購狼隊前鋒魯爾占美利斯，未知法比奧施華加盟狼隊，是否為作為陣中神射手的占美利斯出走作準備。

狼隊以破紀錄3600萬英鎊羅致法比奧施華。（Getty Images）

費蘭度馬卡爾轉投（Getty Images）

狼隊又宣布簽入里昂31歲巴西後防費蘭度馬卡爾（Fernando Marcal），增加防線兵源，英媒指轉會費約180萬英鎊。

【今夏已落實轉會】