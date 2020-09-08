【西甲】美斯續留效巴塞隆拿　首度現身球隊練習場

美斯雖然對未能以自由身離開巴塞隆拿感到不快，但周一（7日）仍回歸球隊，展開今季首課操練；由於要等待對新型冠狀病毒的第二次檢測結果，美斯獨自進行練習。

33歲的阿根廷球星美斯日前「Ｕ-Turn」，在訪問中表明想離開巴塞隆拿，只是為了避免與這支效力20年的球隊對簿公堂，不情願下將多留一季至明年6月底合約屆滿。

傳媒目睹美斯約在周一下午約4時過後駕車駛入巴塞的訓練基地甘伯體育城（Ciutat Esportiva Joan Gamper），首度參與新教練朗奴高文（Ronald Koeman）帶領下的訓練。

風波過後，美斯未來一季會交出怎樣的表現，始終難以預料，朗奴高文似乎已準備好培養「新核心」，盡可能減低美斯一旦缺陣的影響，《世界體育報》指出，高文的培育對象正是上季外借到拜仁慕尼黑的菲臘比古天奴。古天奴上季在歐聯4強拜仁以8：2淘汰巴塞一仗中，以倒戈身份入球，最終更捧得歐聯冠軍。西甲新球季本周五開鑼，巴塞將於本月27日主場首戰維拉利爾。