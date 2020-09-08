【法甲】麥巴比染新冠肺炎　為法國入球後一天確診　PSG第7人中招

法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的檢測結果呈陽性，已離開法國隊大軍接受隔離，周二（8日）將無緣在歐國聯賽事替法國披甲鬥克羅地亞。 麥巴比已是法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）近日第7名確診球員，有可能令他們的法甲開鑼戰一拖再拖。

按歐洲足協規定，賽前兩日所有球員都要接受檢測。法國足協公布，麥巴比是在周一（7日）晚參加完操練後得悉確診，隨即離開國家隊返回家中，目前沒有任何症狀。他在剛過去的周日的歐國聯賽事，代表法國射入唯一入球，作客勝瑞典1：0。

披上10號球衣奠定勝局後，麥巴比宣布確診新冠肺炎。（Getty Images）

法國足協的公布又指，麥巴比在歸隊前接受檢測，以及對瑞典一仗前應歐洲足協要求的檢測，均呈陰性反應。如今確診，代表他不會出戰明晨歐國聯，法國主場對克羅地亞。

法國主帥迪甘斯會否列為密切接觸者?（Getty Images）

PSG可謂是新冠肺炎「重災區」，早於麥巴比確認「中招」前，已有6名隊友染疫，包括主力攻擊組合尼馬及迪馬利亞等。該6人全部在完成歐聯決賽後獲准放假，偕同伴侶到西班牙度假勝地伊比薩島（Ibiza）放假，結果變成「放假群組」。同行隊友尚有西班牙中場安達靴里拉，暫時安然無恙。

外界批評病菌橫行，PSG仍准許球員集體度假，增加染病風險。體育總監李安納度回應指，很多足球員都到伊比薩度假，「拜仁的球員都去了」，而且不少球隊都有球員確診，唯獨PSG球員被針對。他強調旗下球員只是休季時，帶同妻兒度假。

大巴黎染疫七人眾除了麥巴比，還有（按圖放大）：

麥巴比在代表法國隊期間確診，難以確定與「度假群組」有否關係。不過，PSG在法甲開季可能因此受阻。他們因應付歐聯決賽，本季首仗法甲對朗斯由8月29日押後至本月10日。惟法甲賽會的指引訂明，球隊如有多於3名球員確診，即會押後賽事，故此當法甲不少球隊在今周末展開第3輪賽事，PSG可能仍然未「開咧」。

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