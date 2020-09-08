足球轉會｜哈美斯洛迪古斯投愛華頓登陸英超　安察洛堤大打南美線

愛華頓繼早前購入拿玻里中場阿倫後，主帥安察洛堤繼續大打「南美線」，正式簽入2014年巴西世界盃金靴獎哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）。 二人繼皇馬及拜仁後再次合作，成為近年「拖肥糖」最大名的球星。

皇家馬德里近年盛產「看台常客」，哈美斯洛迪古斯與加里夫巴利是長期後備，該名世界盃金靴獎得主被主帥施丹投閒置散，全季西甲上陣8場，重開後僅一次披甲。

哈美斯洛迪古斯在皇馬不獲重用，全季聯賽僅上陣8場。（資料圖片／Getty Images）

關於洛迪古斯離隊的消息盛傳已久，當中包括阿仙奴有意簽入該名哥倫比亞球星。對洛迪古斯而言，阿仙奴的吸引力並不及安察洛堤。愛華頓今晨正式宣布收購，開出「2+1」合約，《BBC》稱轉會費達2000萬鎊，「J-Rod」將披起19號球衣。愛華頓為迎接哈美斯洛迪古斯，特意在Twitter上造勢，宣布收購前的帖文是哥倫比亞同鄉耶利文拿大跳「開心舞」GIF圖，故弄玄虛寫上「乜料呀，耶利」。

洛迪古斯正式加盟愛華頓，將披上19號球衣。（愛華頓Twitter截圖）

洛迪古斯算得上是安察洛堤的「契仔」，不論「肥安」執教皇家馬德里或拜仁慕尼黑，都羅致洛迪古斯，如今二人將第三度重逢，相遇在愛華頓。「占士」首度征戰英超，當然大賣口乖，希望協助「拖肥糖」取得佳績，「十分高興可效力愛華頓，與一名十分了解你的主帥合作，非常期待在新球季，希望在愛華頓踢出賞心悅目的足球，並取得好成績。」

安察洛堤收購洛迪古斯前，已簽入另一名舊部，效力拿玻里的巴西中場阿倫盧利奧，加上巴西兵李察利臣﹑班納特及哥倫比亞的耶利文拿，銳意以南美兵作為球隊骨幹。洛迪古斯配合李察利臣在前線攻堅，令球迷十分期待。

貴為安察洛堤愛將，洛迪古斯早於奪得金靴獎後與皇馬結緣。（資料圖片／Getty Images）

兩名南美兵外，安察洛堤亦有意羅致屈福特中場杜哥利（Abdoulaye Doucoure），盛傳該名法國籍中場轉會費達2500萬鎊，一旦這宗交易成事，將進一步增強愛華頓的中場實力，配合施古臣及安祖高美斯等球員，屆時且看「肥安」如何排陣。

來季愛華頓中場陣容：

【今夏已落實轉會】