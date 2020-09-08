【歐國聯】意大利一球險勝荷蘭卻傳壞消息　羅馬小王子再受重創

朗奴高文離開荷蘭國家隊，由洛迪韋積斯（Dwight Lodeweges）擔任暫代主帥一職，領軍出戰首場歐國聯A1組賽事即遇挫折，國際米蘭的巴列拿為意大利一箭定江山，荷蘭0：1吃下敗仗。 今仗正選上陣的羅馬翼鋒尼高路辛尼奧路，戰至上半場末段與雲迪碧克短兵相接後傷出，羅馬官方確認該名21歲的翼鋒膝部再受重創。

朗奴高文被委任為巴塞隆拿主帥，離開執教兩年多的荷蘭國家隊，助教洛迪韋積斯成為暫代領隊，荷蘭上仗一球擊敗波蘭後，今仗再度主場出擊硬撼意大利。

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主場的荷蘭今仗排出怪陣，由利物浦中場韋拿杜姆擔任右翼，攻勢寥寥可數。意大利在恩斯治尼﹑恩莫比尼及尼高路辛尼奧路（Nicolò Zaniolo）攻堅下，攻勢比主隊更具威脅，先有效力羅馬的辛尼奧路一記車身窩利高出，恩莫比尼的射門同樣斜出。

戰至上半場末段，恩莫比尼傳中，巴列拿後上衝前跳頂入網，上半場補時1分鐘打破僵局。荷蘭在下半場同樣未能追平，結果意大利憑巴列拿的入球奠勝。

意大利由巴列拿頭槌一箭定江山，一球力克荷蘭。（路透社）

其餘歐國聯戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

意大利一球力克荷蘭，在歐洲國家聯賽A1組暫以4分高踞榜首，惟他們今仗卻損兵折將，羅馬翼鋒辛尼奧路在上半場末段與雲迪碧克短兵相接，「羅馬小王子」被曼聯新兵踢中後倒地，狀甚痛楚，及後未能繼續作賽，由摩斯堅恩後備入替。

辛尼奧路與雲迪碧克短兵相接後傷出退下火線。（Getty Images）

意大利的隨隊軍醫Andrea Ferretti向意大利傳媒透露辛尼奧路的傷勢，他擔心該名羅馬翼鋒再受重創，「辛尼奧路的膝部看似是嚴重扭傷，現時難以下判斷，但他在經歷長時間的休養後復出，我們也擔心他再受重創。」

辛尼奧路再度受傷黯然離場。（Getty Images）

辛尼奧路在今年1月重創右膝十字韌帶，完成手術並經過半年休息後，趕及在7月復出再戰意甲。「羅馬小王子」如今再度傷出，羅馬透過官方Twitter指辛尼奧路的左膝受傷，及後羅馬官方確認辛尼奧路一年內第二次十字韌帶斷裂，他將在周三（9日）進行手術。

辛尼奧路今年一月對祖雲達斯的意甲重創，右膝十字韌帶斷裂，7月才傷癒復出。（資料圖片／Getty Images）

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