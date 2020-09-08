【英超】熱刺紀錄片直擊邊緣人炮轟摩連奴　位置不保何去何從？

熱刺紀錄片《All or Nothing：Tottenham Hotspur》最新3集昨日（7日）上架，第5集提及丹尼路斯與主帥摩連奴會面，該名英格蘭左閘不滿出場時間不多，狠批摩帥排陣不公平，最後更憤而離席，要求跟主席利維對話。

丹尼路斯在熱刺解僱普捷天奴、換上新帥摩連奴後，出場機會不多，於英超、歐聯合共出5場，踢了280分鐘，但他認為自己應該得到更多出場時間，紀錄片記載了該名英格蘭國腳與摩連奴會面的談話內容。

路斯一坐低就直入主題，希望從摩連奴口中得知問題何在，又直言：「當你上任新領隊時，我曾感到期待，但如果你不想用我，你儘管跟我說，我會留在家訓練。」

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路斯承認自己對利物浦一戰表現不佳，但又指出上陣時間不多難有狀態。（Getty Images ）

摩帥亦直話直說：「你在對利物浦前的練習表現十分出色，出色到令我決定讓你落場，但我認為那場比賽你踢得不好。然後坦根加對米杜士堡一戰防守表令人眼前一亮，沒有犯什麼大錯。我不能告訴你是否（左閘）首選，能否出場是你自己『話事』。」

路斯雖然承認1月英超熱刺0：1不敵利物浦一仗表現失準，但反擊說：「我4個星期才踢一場，你要我踢出全場最佳的水平嗎？」今年30歲的路斯又指熱刺防線到1月中，在英超只得兩場保住「清白身」，但其他球員一直有出場機會，直言這樣對自己不公平。

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路斯1月被借到紐卡素。（Getty Images ）

當摩連奴反問路斯想要自己怎麼辦時，路斯開始沉不住氣，更以「shxt」形容自己對「紅軍」的表現，摩帥反過來說並非那麼差勁。路斯指自己同意摩連奴對他在該戰的評價，但批評其他隊友：「其他球員在練習、比賽中踢得那麼差勁，但他們場場都可以落場，可以留在大軍名中，這根本不公平！」

摩連奴認為這不過是路斯的看法，但後者反駁是「事實」，而且「整個更衣室」都知道，自己將會見利維說明一切，未知是否求去。路斯終在1月轉會窗被借到紐卡素。

摩連奴在正個會面都沒有正面回應路斯。（Getty Images ）

路斯表示會找利維謂清楚後就起身離開。（網上圖片）

別無選擇 離隊是唯一出路

曾代表英格蘭29次的路斯今季重返熱刺，但陣中有賓戴維斯、賴恩施斯隆及坦根加，又與摩帥鬧翻，在這支倫敦球會中已經沒有自己的位置，離隊他投似乎成為最現實的做法。

不過，隨紐卡素被傳將以1500萬英鎊簽入諾域治的查馬李維士，路斯難在英超找到新東家。英國傳媒認為路斯對出國抱開放態度，去年1月曾有傳國際米蘭對這名左閘感興趣，路斯亦想轉投該支意甲勁旅，但國米是否仍有興趣簽他成為了疑問。

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