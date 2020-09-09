【足球轉會】紐卡素不再孤寒？　1500萬英鎊簽諾域治左閘

紐卡素繼收購哥林威爾遜、簽入賴恩費沙後繼續添兵，簽入諾域治左閘查維李維士。英國傳媒指出，利物浦有意收購，但最後未有成事，反而「喜鵲」以1500萬英鎊就得手。

李維士上季成為諾域治上陣33場，雖然表現不俗，但球隊最終難逃降班命運。英媒指利物浦曾有意以1000萬英鎊收購，但「金絲雀」還價2000萬英鎊，使利物浦縮沙，其後以1170萬英鎊羅致奧林比亞高斯後衛森美卡斯（前譯迪施米卡斯）。

李維士成為紐卡素今夏第3簽。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

+ 33 + 33 + 33

「喜鵲」上季曾用翼鋒馬特列治打左閘，到季中借用熱刺的丹尼路斯，但季後未有續借或出錢收購，今次簽李維士實為填補左閘空缺。

據了解紐卡素收購李維士，轉會費1500萬英鎊，簽約5年。22歲的李維士透過「喜鵲」官網表示自己很高興加盟紐卡素。這名愛爾蘭國腳錯過歐洲國家聯賽對挪威，正是為了前往英格蘭完成轉會手續。

威爾遜以2000萬鎊轉投紐卡素。（Getty Images）

賴恩費沙免費加盟紐卡素。（Getty Images）

紐卡素班主變「Cashley」

紐卡素班主艾殊利（Mike Ashley）出名孤寒，但「喜鵲」季後先以2000萬英鎊收購般尼茅夫射手哥林威爾遜，又免費簽入與般茅解約的賴恩費沙，現在又以1500萬英鎊羅致李維士，被球迷改稱為「Cashley」。

威爾遜來投讓紐卡素領隊布魯士前線有更多選擇，簽入賴恩費沙更可讓他擺出傳統4-4-2陣式，威爾遜夥拍祖連頓攻堅。

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