【英超】車路士新兵夏維斯要求著29號波衫　原號碼主人勢被借走？

車路士早前以7100萬英鎊羅致德國中場夏維斯（Kai Havertz），英國傳媒指這名「藍戰士」今夏第7名新兵，希望在新球季披上29號球衣，但要等這號碼的主人湯姆利（Fikayo Tomori）外借到愛華頓，才可得到想要的號碼。

夏維斯「上車」盛傳己久，到香港時間周六終於成事，轉會費高達7100萬英鎊，大有機會成為今夏轉會市場「標王」。這名前利華古遜中場仍未確定來季會用上什麼號碼，英國傳媒就透露他希望繼續用效力利華古遜時的29號。

盛傳已久，夏維斯終以7100萬英鎊加盟車路士。（網上圖片）

夏維斯被視林柏特重建車路士的核心人物。（網上圖片）

現時車路士29號球衣主人為中堅湯姆利，但《The Athletic》指該名22歲英格蘭後防樂意讓出號碼，再加上最近傳出他將會被借到愛華頓，夏維斯應可於周一作客白禮頓的英超開鑼戰披上29號球衣。英媒普遍相信去季為利華古遜攻入18球、9次助攻的夏維斯，將會於揭幕戰正選上陣。

有傳湯姆利將被借到愛華頓。（Getty Images）

過去曾用29號的車路士球星：

車路士29號有不少球員用過，除了現時的湯姆利外，賀夫、丹巴巴亞（Demba Ba）、伊度奧及艾華路莫拉達都曾穿上「藍戰士」的29號球衣。

夏維斯有望於英超揭幕戰上陣。（網上圖片）

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

事實上，車路士多名新兵仍未確定球衣號碼，英媒指迪姆華拿會穿上柏度洛迪古斯出走留下的11號球衣。中堅堤亞高施華、左閘芝維爾就因為慣用的2號、3號球衣，為魯迪加及馬高斯阿朗素持有，相信要改用其他號碼。

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