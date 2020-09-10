曼聯黑雙煞受訪默契猶在　預言舊隊友成傳奇　寄語師弟成功須苦幹

新一季英超回歸在即，本周六（12日）便上演揭幕戰．兩名曼聯名宿「黑雙煞」高爾及約基在英超開季前，寄望紅魔鬼今季可以衝擊獎盃。 這對綠茵場上的經典拍檔，默契依然，異口同聲盛讚舊隊友蘇斯克查的領軍能力，更指他有望成為獨特的傳奇。

英超新球季開季在即，在Now TV安排下，曼聯傳奇雙箭頭「黑雙煞」高爾（Andy Cole）及約基（Dwight Yorke）接受部分香港傳媒訪問。

高爾及約基這對經典前鋒拍檔是不少球迷的集體回憶，如今二人再度合體接受訪問，即使「黑雙煞」隔着螢光幕，在對答間依然感受到兩人的默契。

對曼聯球迷而言，這個「9+19」依然是個特別的存在。（資料圖片／Getty Images）

曼聯去季一度徘徊中游，及後引入波基斯費南迪斯後完全扭轉形勢，即使面對疫情而停賽，亦無阻曼聯後來趕上，以第3完成聯賽，奪得來季的歐聯資格。

「黑雙煞」對球隊前景感樂觀，並希望新球季可高舉錦標，「在疫情的影響一切變得不簡單，曼聯在蘇斯克查領軍下，逐步收復失地以前四完成聯賽，加上三個盃賽同時打入4強。雖然無緣錦標，但已經是一個非常不俗的成績。根據今季的表現，我們對新球季相當樂觀，希望可以捧走一些獎盃。」

蘇斯克查引援眼光獨到，領曼聯去季力追以前四完成聯賽。（資料圖片／Getty Images）

英超新球季首輪直播賽程（按圖放大）：

盛讚昔日隊友執教能力 「蘇斯克查有望成為傳奇」

高爾及約基同樣由時任領隊費格遜帶到奧脫福，並將二人合組成為當時最強的雙箭頭，亦是紅魔鬼勇奪三冠王的功臣之一。「位置變了各有隊友」，二人當年的舊隊友蘇斯克查，如今已是曼聯主帥，換個身份繼續貢獻紅魔。

曾與蘇斯克查合作的「黑雙煞」，紛紛指蘇帥是個相當安靜及友善的人，高爾盛讚昔日隊友的領軍能力及買人眼光，「蘇斯克查上任後，帶領曼聯重返適當的軌道，他的收購亦相當獨到，針對性改善球隊，令紅魔逐漸重拾當年的打法。」

約基則表示，蘇斯克查的身份特殊，更有望成為曼聯的傳奇，「蘇斯克查過去曾是曼聯球員，他十分理解球隊的背後哲學，而他過去的經驗對球隊甚有幫助。他是十分適合的主帥人選外，亦有機會更進一步，在曼聯成為獨特的傳奇。」

蘇斯克查是「黑雙煞」的最強後盾，當年經常在場上並肩作戰，二人對昔日隊友讚口不絕。（資料圖片／Getty Images）

曼聯1999年三冠王功臣：

+ 20 + 20 + 20

前線三叉戟天才橫溢 寄語師弟成功須苦幹

格連活特去季冒起，隨即成為正選之一，配合馬迪爾及拉舒福特組成曼聯的進攻「鐵三角」，上季合共轟入58個入球，這個數字比不少歐洲強隊更優勝。「黑雙煞」談及師弟的表現時，盛讚三人是極具天份的年青球員。

格連活特﹑拉舒福特及馬迪爾組成的曼聯新「三叉戟」，來季繼續是球隊的進攻命脈。（資料圖片／Getty Images）

兩名前輩寄語3名小師弟，繼續專注改善自己，「美臣（格連活特）﹑馬克斯（拉舒福特）及馬迪爾同樣極具潛質，當然亦有不少進步的空間，正如馬迪爾，上季展現了個人的入球能力，在新球季將有更多挑戰，若他能改善其穩定性，必定成為一名更佳的前鋒。」

首度入選英格蘭國家隊的格連活特，地標戰後「搞出個大頭佛」，隨即被修夫基逐出國家隊。兩名前輩認為該名年僅18歲的新星，只要努力練習，在蘇斯克查的扶植下必成大器，「格連活特與蘇斯克查有不少相似之處，所以蘇帥知道如何幫助美臣，只要他繼續專心一致在足球事業上，加上他的天份非常高，他必定會成功。」

黑雙煞深信格連活特在蘇斯克查的調教下必成大器。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查複製費格遜成功方程式

曼聯剛從阿積士購入雲迪碧克，二人指該名荷蘭國腳具備質素，相信在適應後可以增強球隊實力。雲迪碧克有望在新球季與「般奴」及普巴組成超強中場線，令人期待。中場線添兵外，上季外借錫菲聯的甸恩軒達臣同樣回收歸隊，與迪基亞爭奪正選一席。

雲迪碧克首度以曼聯球員身份參與操練。（曼聯Twitter截圖）

在三冠王球季，前線除了「黑雙煞」外，蘇斯克查及舒寧咸同樣扮演極其重要的角色，4人爭奪兩個正選位置，必須付出120分的努力才可確保位置。高爾及約基不約而同表示做法有正面的影響。「當年在費爵爺的麾下，爭取上陣並非易事，這樣可以觸發球員之間的良性競爭，所以當年曼聯才可如此成功。蘇斯克查如今向費格遜偷師，以相同方法增強隊內競爭性，使球員不可安於見狀，不斷尋求進步，對球隊百利而無一害。」

迪基亞去季表現不穩，被受質疑，而甸恩軒達臣回巢爭正選，約基則表示蘇斯克查面對一個幸福的煩惱，「曼聯現時擁有迪基亞﹑軒達臣及羅美路3名頂級的門將，我深信他們的能力，並投下信任的一票，我認為蘇斯克查將為麾下同時擁有3名世界級門將而高興。」

迪基亞與羅美路，如今加上甸恩軒達臣，約基認為增加隊內競爭有莫大的幫助。（資料圖片／Getty Images）

【與曼聯傳緋聞的球員】