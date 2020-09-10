【轉會】加里夫巴利高薪嚇走買家　皇馬願支半份糧送走路人甲

加里夫巴利與施丹的矛盾，皇馬有意「用錢解決」。 新冠肺炎疫情打擊球會財政，豪門如皇馬也要開源節流。除了不收購新球員，據報有意推出「資助計劃」清走瘀血。巴利薪金高昂，皇馬有意為新東家支付一半薪金，希望盡快解開死結。

巴利與皇馬合約尚有兩季，但顯然不在主帥施丹的作戰計劃中。巴利代表威爾斯出戰歐國聯後已返回皇馬，卻在球會健身室獨自訓練，未有隨施丹練習。

回到威爾斯，巴利（右二）如常上陣，擔任隊長。（Getty Images）

皇馬眼見周薪60萬鎊的巴利，坐在看台「白逗糧」，情况絕不理想，有意推出「資助計劃」。英媒《每日電訊報》報道，皇馬高層希望放走旗下不受重用的球員，「半賣半送」減輕負擔，巴利及其他被棄用的球員若他投，皇馬願意支付一半薪金，希望吸引買家。

巴利無緣「搵人仔」，上季初期在施丹麾下仍有出場機會。（Getty Images）

報道又指，有英超球會在本周末開咧前接觸皇馬，打探巴利的消息。惟他於2013年以破紀錄轉會費8530萬鎊從熱刺加盟，7年過去，薪金已達極高水平，令買家卻步。皇馬冀以「資助」吸引買家，避免新球季再次出現「看台路人甲」。

經典重溫《看台路人甲》

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去季開始前，巴利幾乎轉會中超江蘇蘇寧，周薪據報達到100萬鎊，惟皇馬在最後一刻阻止，令交易告吹。西甲開季時，施丹仍安排他擔任正選，後來上陣時間開始減少。來到新冠肺炎後復賽階段，巴利一直遭投閒置散，上陣僅兩次，煞科戰更做觀眾，在看台上「養生」度日。施丹口說跟巴利沒問題，但歐聯16強次回合作客曼城的生死戰，卻擺明棄用巴利，容許他留在馬德里。

巴利近日回到皇馬訓練基地，乾脆自行操練。施丹在巴利旁邊督操的場面，可能不復見。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

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