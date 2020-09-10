【足球轉會】愛華頓球迷開心大發現　J洛迪古斯突然變免簽

愛華頓連簽三大中場球員，球迷對哥倫比亞球星哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）僅需2200萬英鎊筍價加盟尤其興奮。 誰知開心時刻尚未完結，最新消息指出，愛華頓毋須花費一分一毫，即從皇家馬德里手上得到這位靚仔球星。 到底一切是怎樣發生的？

J洛迪古斯跟皇馬合約尚有一年才屆滿，他再得恩師安察洛堤恩寵，轉戰英超加盟愛華頓，兩人第三度共事，他的轉會費多寡在英國有多個不同說法。

Sky Sports指轉會費為2200萬英鎊，成為主流引用指標；根據《衛報》版本，費用為2000萬英鎊；英國廣播公司（BBC）報道的銀碼則僅為1200萬英鎊。

無論是哪一個版本，三組數字均遠低於皇馬2014年夏天從摩納哥為J洛迪古斯付出的7500萬英鎊。作為全球最為人熟悉的世界級球星之一，年紀仍屬當打時期，2000萬英鎊左右的轉會費猶如「跳樓價」。一個比較通俗的說法：單是賣波衫已足球回本。

J洛迪古斯從皇馬轉投愛華頓，令球迷十分興奮。（愛華頓Twitter）

J-Rod如何零現金加盟愛華頓

誰知西班牙《世界體育報》、足球轉會消息網站Transfermarkt和Foot Mercato 之後分別宣稱，J洛迪古斯加盟愛華頓，拖肥糖並未給予皇馬一分一毫。

消息指，皇馬十分渴望清走J洛迪古斯，愛華頓則極欲得到他，雙方一拍即合，因此皇馬願意不收分文免費放人。安察洛堤曾任教皇馬兩年，或許銀河艦隊多少也顧念舊帥情誼，做個順水人情。

唯一附帶條款，就是假如愛華頓在合約期內賣走J-Rod，皇馬可得到一定百分比的分成。由於愛華頓只跟此子簽約兩年，周薪據報僅為在皇馬人工一半的7萬英鎊，這單交易說得上的「無得輸」。

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愛華頓球迷：Wow！

暫時未能確定消息是否屬實，愛華頓球迷興奮地在網上熱烈討論，其中一人驚訝道：「我們免費得到哈美斯洛迪古斯，而且周薪僅7萬英鎊？？？嘩。」

愛華頓在英超只屬中游球隊，上季中辭退馬高施華後，2019年12月意外請得名帥安察洛堤來投，及後被揭球會大破慳囊以年薪1150萬英鎊才成功打動安帥，周薪相當於22.1萬英鎊。他上任後球隊表現即有改善，惟排名只得第12位。至今年夏天轉會窗一開，即可看到安帥的魅力與功力。

中場線煥然一新

愛華頓今夏主力收購中場球員，除J-Rod外，亦從對上一支執教球隊拿玻里撬走另一「契仔」阿倫盧利奧（Allan Marques Loureiro）。加上由屈福特加盟的法國中場杜哥利（Abdoulaye Doucoure），三人中場線煥然一新。

J-Rod加盟皇馬後由世界巨星到被投閒置散，定必百般滋味在心頭，他入糖後十分識做，表示「身處這間充滿歷史的偉大球會，跟隨一個如此了解我的領隊，我非常、非常開心。」

他揚言期待為愛華頓贏得錦標，「我來這裏是希望得到進步，嘗試成為更好的球員，並幫助球隊取得勝利，踢出賞心悅目的足球。」

【今夏已落實轉會】

+ 33 + 33 + 33

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