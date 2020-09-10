【國足】首名歸化國腳李可　為足球來到北京　家人問會否影響返英

「中國夢」在2012年11月獲定義為「中華民族偉大復興」，有些人的中國夢更早出現。 中國歸化國腳第一人李可近日接受亞洲足協訪問，談及自己的中國夢早在10年前已開始，「17、18歲已想過代表國足」。

洋名「恩拿利斯」（Nico Yennaris）的李可，去年從賓福特轉投北京國安，並成為中國國家隊首名歸化球員，至今已為國足上陣5次。

他接受電話訪問，回顧至今的足球生涯，談到創造歷史：「創造歷史，總是榮幸，無人可以取代你。」

恩拿利斯想代表中國，其時中國還未想歸化。（資料圖片／新華社）

李可曾入選英格蘭小國腳，最後一次代表「幼獅」出戰是2012年2月。不過，擁有一半中國血統的他，心中早已計劃，思考接下來的足球人生。

他說「17、18歲的時候」仍在倫敦效力阿仙奴，已泛起代表中國國家隊的念頭。他自此之後多番被外借，以至2014年初轉投賓福特，從沒有摒棄「棄英投中」的念頭，「你要面對現實。我有沒有可能代表英格蘭？依我的生涯發展，機會極微」。

李可原名恩拿利斯，現在的英文名字是「LI KE」。（新華社）

早有「中國夢」的李可，仍在考究是否有機會之際，便收到中國方面聯絡他，解釋入籍中國事宜，實現中國夢瞥見曙光，「接下來討論會否到中國比賽。我一向很有野心，目標定得很高，測試自己的極限」。

代表英格蘭小國腳，卻自知難有機會躋身大國腳行列。李可此刻已想到遙遠的東方。（Getty Images）

李可（左）2012年曾隨阿仙奴到訪中國。（Getty Images）

橫越半個地球去尋夢，家人難免擔心，擔心他的未來，「對未來有何影響？日後能否重領英國護照？對你返英有沒有影響？但歸化這事從未發生，以上都是未知數。我只專注於足球」。

來到中超已經一年多，李可在北京國安穩佔正選，亦是國足爭取2022年世界盃入場券的主力，說不定有機會與自己的祖國對壘，李可預想情况會很有趣，「如果發生，將會很刺激」。

轉會賓福特，前年9月在聯賽盃對戰母會阿仙奴，上年已來到中超。（Getty Images）

中國足球圈熱烈討論歸化利弊的時期在2016年，其時意大利「銀狐」納比上任，力推歸化以快速增強國足實力。

【曾上陣或集訓的中國國家隊歸化兵】