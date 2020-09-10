【F1麥捷奴站】法拉利第1000站出復古塗裝　小舒麥加粉墨登場

今周舉行的麥捷奴站為法拉利第1000場F1比賽，這支意大利車隊隆重其事，將於今站使用復古顏色參賽，7屆世界冠軍舒麥加（Michael Schumacher）兒子米克（Mick Schumacher）將再次駕駛父親2004年戰車現身麥捷奴。

由Enzo Ferrari創立的法拉利車隊自1950年首次參加摩納哥站後，一直都是F1的中流砥柱，是F1史上唯一每季都有參賽的車隊。

為了慶祝第1000場分站比賽，法拉利今站會由「紅色跑車」變成「酒紅色跑車」，酒紅色為The Prancing Horse首部F1賽車125S用上的顏色。

法拉利創辦人Enzo Ferrari。（網上圖片）

F1特別於麥捷奴賽車場（Autodromo Internazionale del Mugello）舉行法拉利第1000場比賽。麥捷奴為法拉利「真正主場」，從未舉行過F1賽事，並會有限度開放給少量車迷入場觀戰。

今年F1受新冠肺炎影響，目前已舉行的8站賽事皆是閉門作賽，麥捷奴將成今年首次有觀眾入場的賽事。

【F1】法拉利光輝歲月 傳奇戰車F2004橫掃 8個圈速紀錄至今未破

法拉利於麥捷奴站改用酒紅色，酒紅色為法拉利最初參賽的125S主色。（網上圖片）

陸克萊（Charles Leclerc）今站亦會有特別款式的頭盔，慶祝車隊千場分站的壯舉，除了大字標題「1000GP」外，頭盔更印有法拉利過去多部賽車。

米克舒麥加將再次駕駛父親戰車F2004。（Getty Images）

舒麥加F2004圖輯：

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車神之後再登上父親坐駕

除了特別版SF1000外，法拉利其中一個慶祝活動將會再見到被譽為「史上最強戰車」的F2004。現為法拉利F2車手的米克舒麥加，將會駕駛父親奪我2004年世界冠軍的F2004，於麥捷奴繞場一圈。

F2004為舒麥加第7度奪得世界冠軍的坐駕，「德國車神」該屆18站奪得13冠、兩亞，只得3站未能走上頒獎台，該季車隊榜以262分封王，拋離第2位的英美車隊（BAR-Honda）143分。

平治安全車今站改用紅色。（網上圖片）

除此之外，平治於社交網上公布，F1今站安全車亦改用「賽車紅（Rosso Corsa）」，恭喜法拉利達成里程碑。

F1未來4站賽程（按圖放大）：