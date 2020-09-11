【法甲】PSG多名主力染疫缺陣　新球季首戰爆冷不敵升班馬

尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞等巴黎聖日耳門主力先後感染新冠肺炎，缺陣法甲新球季的首場賽事，主帥杜慈排出殘陣應戰，由保爾卡把守最後一關，該名波蘭小將下半場一次誤傳「送大禮」，結果PSG作客爆冷一球不敵升班馬朗斯。

衛冕法甲冠軍﹑歐聯亞軍的巴黎聖日耳門淪為新冠肺炎「疫區」，尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞等7名一隊球員確診，篤定無緣出戰，即使法甲賽會批准延遲開季，一眾主力仍未能趕及披甲，主帥杜慈只能排出殘陣作客鬥「升班馬」朗斯（Lens）。

朗斯對PSG的法甲賽事容許5000名球迷入場觀戰。（路透社）

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沒有尼馬及麥巴比，在「限米煮限飯」的情況下，杜慈只能派出卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）及基斯路爾斯（Kays Ruiz-Atil）兩名18歲小將攻堅，門將方面則由20歲的保爾卡（Macrin Bulka）把關。

年僅18歲的卡利穆恩度今仗委以重任，在前線為PSG攻堅。（路透社）

相隔5年重返法甲的朗斯，今仗主場出擊與PSG打成均勢，隊中的喀麥隆前鋒加拿高上半場中段起腳中柱，PSG幸保不失。PSG戰至下半場依然難逃失球命運，把守最後一關的保爾卡在禁區內誤傳，加拿高得益起腳破網，57分鐘攻入全場唯一入球，協助朗斯在聯賽打開勝利之門。

保爾卡誤傳「送大禮」，朗斯攻入全場唯一入球。（路透社）

This was how Marcin Bulka destroyed people's futures tonight...



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巴黎聖日耳門出師不利，吞下新球季首場敗仗外，亦是自去年11月後首度在法甲落敗，當時他們以1：2不敵迪安。PSG自2009年後首次不敵朗斯，今仗亦是9年來第一次聯賽首戰落敗。

杜慈賽後直言眾主力缺陣影響甚大，「我們今仗缺乏具威脅埋門，畢竟尼馬及麥巴比等主力缺陣，他們是有能力改變戰局的球員，除了導致失球的致命犯錯外，我並不能挑剔球隊今仗的表現。」

PSG與阿仙奴的古安杜斯藕斷絲連，如今雙方再度扯上關係，杜慈賽後斬釘截鐵回應，「我們有信心可以簽入費奧倫斯，以及與祖普莫亭傾談續約，但古安杜斯則不是我們的目標。」

杜慈直言受多人染疫對球隊影響甚大。（路透社）

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