【西甲】夏薩特再次脹爆迎開季　歐國聯兩仗齋坐惹皇馬質疑

皇馬去季從車路士斥巨資羅致夏薩特，首次亮相班拿貝球場時「凸出個肚腩」，令人詫異。一季過去，「夏世三」重蹈覆轍。 皇馬開始季前集訓，夏薩特從比利時國家隊「脹爆」歸隊，令施丹惱怒不已。會方命令夏薩特在3星期內減磅，希望趕及西甲開鑼。

皇馬日前已經開操備戰，曾要求夏薩特不要隨國家隊出戰歐國聯。夏薩特拒絕，不過坐足全程，未有上陣。比利時主帥馬天尼斯及後稱夏薩特可以上陣，「但狀態不夠踢足全場」。

夏薩特在今輪國際賽期，全程作壁上觀。（路透社）

當夏薩特返回馬德里，球會發現他一如上個暑假剛剛加盟，「肥騰騰」迎接季前集訓，令會方惱怒，質疑他既然無機會上陣，何不留在馬德里修身。皇馬主帥施丹對夏薩特的表現頗為不滿，要求他在3星期內回復作戰水準。

開季了，你準備好沒有？（路透社）

西甲明晚開鑼，不過皇馬與巴塞獲准延遲一星期才開咧。皇馬首仗於21日作客皇家蘇斯達，夏薩特尚有10天時間減磅，或許趕得切。季中聯賽因疫情暫停，「為食總司令」說難以抵抗麵包誘惑，經常吃多了，但年少時在里爾可以在10天內減回理想體重。

施丹眼見重金禮聘的夏薩特，再次暴脹回歸，感到惱怒。（Getty Images）

夏薩特去年夏季以超過1億歐元轉會皇馬，亮相班拿貝時「脹爆」，令人側目。夏薩特及後減磅，回復作戰狀態。他及後坦承慣於盡情享受暑假，加上體質易肥亦易瘦，以至變成「肥仔」迎戰季前集訓。夏薩特在皇馬首季表現令人失望，經常受傷，全季西甲只上陣16場，僅入1球。

「為食總司令」身價1億歐元，似乎不包控制食慾與身形。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

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