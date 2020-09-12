【法甲】丹麥國腳一年兩遇盜竊　賊仔機場偷車後輕鬆「爆格」

丹麥前鋒多爾貝治加盟法甲尼斯之後，變身「地獄黑仔王」，一再破財。 一年前被隊友偷去名貴手錶，今回禍不單行，被竊賊「梅開二度」，一切要從歐國聯說起。

多爾貝治上星期返回丹麥，隨丹麥國家隊應付兩仗歐國聯主場賽事。他駕駛一輛保時捷跑車到尼斯的機場，停泊於停車場後上機。，他於昨晨（11日）回到尼斯，打算取車回家，卻發現「波子碌走咗」，不翼而飛。

多爾貝治在丹麥國家隊的機會漸多。（路透社）

禍不單行的是，多爾貝治把寓所門匙放在車內，猶如「送大禮」給偷車賊。果然，多爾貝治回到家中，門窗完好，家中卻失竊約2000歐元現金，以及數部手提電話。

多爾貝治在兩仗歐國聯均有上陣，都沒有入球，回到法國更傷心。（路透社）

上仗法甲梅開二度的多爾貝治，遭賊人「梅開二度」後，只能報警求助。「地獄黑仔王」來到尼斯才剛開始第二季，已非首次求警協助。上年9月底，多爾貝治發現一次操練後，放在更衣室內的名貴手錶不見了，價值7萬歐元。

尼斯更衣室7萬歐元手錶失竊案 疑為18歲新星所為

轉會才第二年，已經兩次被偷竊，可幸多爾貝治在新東家表現不錯。（多爾貝治Instagram）

該事件及後揭發為隊友所為，代表過法國青年隊的戴亞比法迪加（Lamine DIABY-FADIGA）承認偷竊並賠償。他最後被尼斯解僱，現時效力法乙巴黎FC。雖然多爾貝治一再破財，但在球隊上表現不錯，上季法甲穩佔正選並射入11球，助球隊取得今季歐霸資格。