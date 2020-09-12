【英超】阿仙奴開鑼戰征富咸　阿迪達定首席門將：無意支援請離開

後備門將要坐正，向來艱苦，甚少球隊容得一山藏二虎。阿仙奴在今季英超揭幕戰作客升班馬富咸，正面對幸福的煩惱。 二號門將達米安馬天尼斯為阿仙奴帶來兩項錦標，卻未足以打動主帥阿迪達，勢在短期內他投。阿迪達坦言容不下兩名正值盛年的門將，更下狠話，「若不能支持首席門將，不應留下」。

「兵工廠」季前補充防線實力，加上隊長兼主力前鋒奧巴美揚行將續約，可算以充足準備，迎接今晚開鑼戰作客另一首都球隊富咸。賽前記者會的焦點之一，是誰來把守最後一關。馬天尼斯（Damian Emiliano MARTINEZ）為阿仙奴連奪足總盃及社區盾的馬天尼斯，用成績證明有實力擔正，但養傷多時的德國國腳賓特尼奴（Bernd LENO）亦可以候命。

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馬天尼斯臨危受命大打身價波，阿迪達大讚表現進步，可惜未能打動他。（Getty Images）

馬天尼斯在奪得足總盃時不禁感觸流淚，奧巴美揚上前擁抱一幕，令人難忘。（影片截圖）

阿迪達在記者會上雖無直接回應，但已「畫出腸」。他認同馬天尼斯把握機會，表現大幅進步，但手執兩名28歲門將是「美好的煩惱」，「只有一個人可以出場，長遠計很困難」。

尼奴已在歐國聯為德國披甲，將會重奪阿仙奴門將之位。（Getty Images）

他選擇絕情：「他們想知道自己的角色，而這位置只得一人出場，另一人需要支持百分百出場的首席門將。如果你估不到，你不能成為主力的一部分，你不應留下。」至於重整的防線，今回仍要稍等。大衛雷斯及柏柏斯達夫普路斯均不能上陣，代表新加盟的加比爾馬加希斯（GABRIEL Magalhaes）或外借回收的威廉沙列巴（William SALIBA），均有機會上陣。

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尼奴上季對白禮頓時嚴重受傷，加盟十年的馬天尼斯終等到上位機會，更不負所託，為阿仙奴贏得足總盃及社區盾，及今季歐霸盃分組賽資格。這位阿根廷門將昨日還在社交媒體上載新季球衣的照片，惟離隊傳聞一直不斷。多家英媒更指馬天尼斯今晚「後備都冇」，不會隨隊，甚至下周便會轉會。阿士東維拉一直物色龍門代替離隊的連拿，亦有能力支付阿仙奴要求的2000萬鎊轉會費，但近日有傳白禮頓加入爭奪戰。

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柏加（中）隨富咸降班，一季後即重返英超。（Getty Images）

主場的富咸去季憑升班附加賽加時擊敗賓福特而升班，季前密密增兵，重點在加強防守力。今周宣布簽入里昂的荷蘭國腳右閘堅尼迪迪（Kenny Tete）後，從巴黎聖日耳門借來法國世界盃冠軍隊後備門將艾路拿（Alphonse Areola），令人期待。而在今早，富咸又宣布從拖連奴借用奧拉艾拿（Ola Aina）。

富咸今季繼續靠阿歷山大米祖域攻堅，他是富咸前季英超的主力射手，去季英超則以26球成為神射手。（Getty Images）

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柏加在前季接手後隨球隊降回英冠，上季立即帶領升班，關鍵在重整球隊團結，「英超那季，球員之間失去聯繫，不再團結，球迷都走了。我主力重整球員的想法，把球隊從習慣落敗，變成在聖誕時以奪冠為目標」。至於今季，柏加明言以護級為目標。

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