【英超】開季在即曼聯麻煩事接二連三　普巴復操望下周如常披甲

英超本周末開鑼，曼聯早前出戰歐霸的關係，新球季獲得額外一星期的休息，下周才出戰今季首場聯賽。 開季在即，紅魔鬼眾將麻煩事一籮籮，除了新星格連活特代表英格蘭國家隊惹上醜聞外，隊長馬古尼亦被官非纏身，主帥蘇斯克查仍以行動力撐紅魔隊長，堅稱不會影響馬古尼的地位。

曼聯及曼城早前出戰歐洲賽，英超賽會特意安排「曼市雙雄」多一周休息，曼聯首場將主場迎戰水晶宮。紅魔鬼眾將在近期有不少麻煩，當中包括隊長哈利馬古尼在希臘惹上官非，與其他英國遊客大打出手，被當地法院裁定襲擊及侮辱公職人員等多項罪名成立，該名曼聯隊長隨後提出上訴。

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主帥蘇斯克查接受曼聯官方網站訪問時，以實際行動支持馬古尼，表示官非將不會動搖馬古尼的隊長臂章，「今個夏天馬古尼面對不少困難，但對他在隊中的地位沒有影響，他依然是曼聯的隊長，我必定支持他，希望他盡快解決官司，並及時回復最快狀態。」

蘇斯克查力撐哈利馬古尼，稱官非不會影響他的隊長位置。（資料圖片／Getty Images）

原定獲法國國家隊徵召入伍戰歐國聯的普巴，賽前突然被剔出大軍名單，原來不幸染上新冠肺炎。該名法國球星早前已戰勝病魔，並重返曼聯訓練基地練波，蘇帥指普巴下周上陣成疑，「普巴在康復後已完成戰節操練，他正重拾比賽狀態，現時不確定他能否披甲，期望他下周可以上陣。」

普巴從新冠肺炎康復後，已歸隊接受訓練。（資料圖片／Getty Images）

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另外，早前首度入選英格蘭大國腳的格連活特，戰畢冰島的地標戰後，在酒店房間與菲爾科頓私會女生，被隨即逐出國家隊。該名18歲的新星早前致歉後，已回歸曼聯大軍並接受單獨操練，事關紅魔鬼跟隨衛生守則，早至格連活特的病毒測試呈陰性才可與隊友一同練習。

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即使格連活特醜聞纏身，名宿里奧費迪南依然看好該名小將，盛讚他是未來的超級巨星，「格連活特未來一定是超級球星，他亦是個天生射手，我相信他有能力成為紅魔的名將之一。他如今只得18歲，我不希望給予他太多壓力。」

格連活特戰畢國家隊地標戰後惹上醜聞。（資料圖片／Getty Images）

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