【體育熱話】國際體壇挽救無果　伊朗摔跤冠軍被控謀殺遭處決

伊朗摔跤選手Navid Afkari在2018年參與國內示威活動後，遭指控謀殺被捕，他一直堅持自己是遭酷刑折磨才被迫認罪，國際體壇包括國際奧委會都曾出言希望相救，惟他日前仍遭處決，觸發多個體育組織不滿，更有運動員組織促國際奧委會制裁伊朗。

Navid Afkari在伊朗是知名摔跤運動員，曾奪全國冠軍，27歲的他在2018年曾參與反政府示威，被指控謀殺一名保安員被捕，一直在服刑。他堅稱自己是因為遭受酷刑折磨，才「被迫承認自己沒有干犯過的罪行」，他的兩名兄弟亦被關押。

多個體壇組織一直呼籲伊朗政府釋放Navid Afkari，國際奧委會亦曾跟進事件，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）曾直接聯絡伊朗最高領袖哈梅內伊及總統魯哈尼，要求「在尊重伊朗主權的同時，也放過Navid Afkari」。國際足協則曾在其傳媒部的twitter表示「會密切關注事件」，但未有提及有何具體行動。

Navid Afkari日前遭處決。（twitter）

國際體壇斡旋無效 運動員組織呼籲制裁伊朗

國際特赦組織日前指，Navid Afkari最後在9月6日曾與家人透過電話短暫對話，但通話未完成已被截斷，他所處的監獄突然拒絕其親友探訪、亦加強保安，到昨日其代表律師證實Navid Afkari已被處決。

消息傳出後，國際奧委會及世界摔跤聯會發出聲明，指「全球運動員一直呼籲、國際奧委會也一直與伊朗奧委會、世界摔跤聯會和伊朗摔跤協會在背後付出努力，卻未能達成目標，實在令人傷感」。

除多國摔跤協會外，兩個國際運動員組織亦發聲，其中由單車名將史堅拿等知名運動員成立的Global Athlete（世界運動員組織）發聲明，指伊朗政府「殺害一個無辜的人」，並要求國際奧委會及世界摔跤聯會「即時作制裁，將伊朗踢出世界體壇」。World Players' Union（世界運動員聯盟）亦指，Navid Afkari會遭處決「全因他在伊朗是個成功及受歡迎的運動員，政權想利用他去令反對者噤聲」。

Global Athletes發聲明，要求國際奧委會將伊朗「踢出世界體壇」。（twitter）

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