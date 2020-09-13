【中甲】梁諾恆首任正選助梅州客家取勝　望盡快適應中甲特色

中甲新一季聯賽開鑼，效力梅州客家的香港足球員梁諾恆於首輪即正選披甲，最終協助球隊以2：0擊敗遼寧沈陽城市。

新一季中甲分兩階段進行，首階段於昨日開鑼，18支球隊平均分至成都、梅州及常州3個賽區打雙循環。各賽區前兩名將進入沖超組，其餘12隊分別剛再分至兩個護級組，進行次階段單循環比賽。

因港超富力R&F跟中甲梅州客家達成球員互換協議，港將梁諾恆早前正式取代徐宏傑征戰中甲。

梁諾恆（後排左三）首度為梅州客家於中甲聯賽正選上陣。（網上圖片）

梅州客家今日開季首戰鬥遼寧沈陽城市，梁諾恆即獲派正選上陣，並穿起5號球衣。在這位港足中堅助陣下，梅州客家結果憑梁學銘及外援敦比亞各入一球，以2：0輕取對手。

「細佬」對中甲賽場期待已久，他賽後受訪時難掩興奮之情，「每個賽季的第一場比賽永遠都是最艱難的，很慶幸首戰即可獲勝，更達成不失球的目標。這是在中甲生涯的好開始，希望可陪伴球隊、貢獻更多，拿取更好的成績。」

梁諾恆（紅衫5號）今場助球隊保持零失球。（受訪者提供）

自評首戰尚可 望盡快適應中甲特色

雖然球隊以兩球淨勝敵軍，惟「細佬」承認傳球時曾出現失誤，因此認為自己防守表現只算中規中矩。他指出中甲來自南、北方球隊踢法有異，每位球員習慣更難以捉摸，期待自己未來可盡快適應中甲速度快、強度高的特色。

「中甲大多數球隊都會有一位高大的中鋒，自己踢了職業約7年、也曾代表港隊出戰國際賽，這些經驗都可幫助我發揮。」這名25歲港將坦言，自己在國內仍是張白紙，「每一日會先做好自己，希望能展示自己對抗性強的特點。」