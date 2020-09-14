【法甲】尼馬病癒復出即領紅　稱VAR未揭露真相　PSG開季兩連敗

法甲上演國家打吡，由班霸巴黎聖日耳門主場迎戰馬賽，早前患新冠肺炎的尼馬及迪馬利亞及時復出，惟未能為球隊帶來勝利，馬賽由泰奧雲攻入全場唯一入球，結果PSG開季吞下兩連敗。 兩軍在完場前發生衝突，結果雙方包括尼馬在內的5名球員被逐，該名巴西球星賽後稱遭對方球員以種族歧視語句攻擊。

巴黎聖日耳門變成「疫區」，法甲首戰包括尼馬及麥巴比在內7人染疫後未能披甲，爆冷不敵「升班馬」朗斯，即使尼馬及迪馬利亞今仗復出正選披甲，仍然難逃兩連敗的命運。客軍馬賽由泰奧雲（Florian Thauvin）接應罰球傳中近射破網，31分鐘一箭定江山，相隔9年再度在聯賽擊敗PSG。

馬賽的泰奧雲攻入全場唯一入球，助球隊相隔9年再挫PSG。（路透社）

【大巴黎染疫七人眾】

國家打吡火藥味甚濃，兩軍球員今仗多次爆發衝突，雙方的「10號仔」尼馬與皮耶上半場發生碰撞後，兩軍球員互有推撞，二人各領一面黃牌。尼馬是今仗的惹火人物，他在上半場末段被鏟跌後，雙方球員再有輕微衝突。

法甲國家打吡火藥味甚濃，雙方接二連三發生衝突。（美聯社）

兩軍完場前再有衝突鏡頭，PSG的柏利迪斯與對方的賓尼迪圖中圈附近一次攔截，引起比早前更大規模的衝突，部分球員立即上前調停，球證先分別驅逐兩軍各兩名球員，及後翻查VAR後，發現尼馬亦有出手打對方頭部，最終同樣被罰離場，在合共5人被逐下，球證在一片混亂中吹起哨子聲完場。

深深不忿的尼馬被逐後向場邊的第四球證投訴，表示被艾華路蘇比朗侮辱，他事後又在Twitter發文稱受到對手侮辱才出手，更表示後悔沒有當場送蘇比朗一拳，「透過VAR發現我攻擊對手相當簡單，我希望看到他（蘇比朗）以言語侮辱我的鏡頭，他稱我為『猴子』，我後悔當時沒有揍他一拳。」