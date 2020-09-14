【法甲】麥巴比預告完成今季後離開　PSG衝擊終極目標不容有失

巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比一直受到多支頂級球會留意，追逐戰凌晨正式開始。 麥巴比已通知PSG，完成今季後打算離隊，尋求足球生涯再上一層樓。

巴黎聖日耳門凌晨法甲與宿敵馬賽上演大亂鬥，麥巴比因為上星期確診新冠肺炎而隔離，未有列陣，但在賽前成為焦點。

英媒《星期日泰晤士報》報道，21歲的麥巴比已通知PSG，完成今季之後便會離開。此舉可算得體又有交帶，事關麥巴比與PSG的合約到22年夏季完結，有充足時間讓PSG準備，確保不會人財兩失。報道指PSG多番提供肥約，希望用錢留人，但麥巴比表明希望到其他地方發展。

天要下雨，娘要嫁人。麥巴比在PSG的日子，開始倒數。（Getty Images）

麥巴比在摩納哥嶄露頭角，2016-17年球季奪得法甲後，季後即外借PSG一季，一年後以歷來第二高轉會費1.65億鎊正式過檔。外借及加盟至今，合共3季，PSG繼續壟斷法甲，全數奪冠，並在去季首次在歐聯殺入決賽，但不敵拜仁慕尼黑。PSG要一圓歐聯夢，今季將是最後良機。

【麥巴比短短成長路】

最強前鋒準備「出門」，下一站是哪一豪門？報道指不出英超或西甲。早於麥巴比在摩納哥光芒乍現的日子，曼城及皇家馬德里都已登門求購。如今PSG生涯開始倒數，皇馬固然有意繼續追尋，巴塞亦有意羅致，以準備美斯再「扭計走人」。不過，麥巴比本年初曾讚賞利物浦，流露對「紅軍」的好感。

【今夏已落實轉會】