香港首接力泳隊橫渡英倫海峽　創舉籌逾130萬助弱勢社群習泳

「漆黑環境所帶來的恐懼、冰冷的海水、來勢洶洶的水流及陣風、令人無奈的暈船浪、肌肉疼痛、抽筋⋯⋯」這是香港橫渡英倫海峽接力隊在這次橫渡過程中所遇上的極限挑戰。 然而，他們憑藉「本信而進前」的信念，最終3人克服了困難，成為香港首隊成功橫渡英倫海峽的接力泳隊，並為慈善機構「Splash」籌得逾130萬，幫助弱勢社群提供免費游泳課程及水上求生學習計劃。

香港3名律師包括鄭麗珊（Eliza）、車偉恒（Allen）及黃宇正（Eugene），在9月6日成為香港首隊成功橫渡英倫海峽的接力隊伍。英倫海峽被稱為開放水域游泳中的「珠穆朗瑪峰」，與大多其他耐力賽不同，沒有人能夠保證在海峽中變幻無常的天氣、水流及疾風的挑戰下，泳手能否成功橫渡。過往很多隊伍因為惡劣天氣被迫中途放棄，未能完成橫渡海峽。 因此，若任何天氣許可，所有泳手都需要把握機會出發。

香港3名律師組隊挑戰橫渡英倫海峽，是香港首支成功完成創舉的游泳接力隊。（Channel Swimming Association）

凌晨漆黑中出發 13小時48分鐘游逾60公里

就這支「香港隊」而言，他們在凌晨時分出發，且需在漆黑中游最少5小時。泳隊在9月5日清晨飛抵倫敦，並於當日早上立即前往多佛（Dover）。抵達後，他們與船長及觀察員商量後，接納船長的意見在6日的凌晨時分開始橫渡，以便抓緊適合橫渡海峽的天氣條件。 隊長Eliza在著名的多佛白崖下的小石海灘 Samphire Hoe Beach，開始橫渡，一小時後由Eugene接力，再一小時後由Allen接上。他們按此順序每小時更替連續不斷游泳，直到當天下午在法國維桑（Wissant）的海灘登岸，完成橫渡。

英國和法國之間的海峽最短距離約為35公里，但由於潮汐和風浪，泳隊奮力游了超過60公里，並以13小時48分鐘佳績完成。

泳手需在海峽最短距離的35公里海峽中，克服變幻無常的天氣、水流及疾風。（Channel Swimming Association）

身兼鄭楊律師行管理合夥人、香港律師會游泳隊名譽隊長的接力隊隊長Eliza坦言，在橫渡的過程中，各自都有過放棄的念頭，「不論是因為漆黑所帶來的恐懼、冰冷的海水、來勢洶洶的水流及陣風、令人無奈的暈船浪、肌肉疼痛、抽筋、膊頭舊患等等。但憑着我們對團隊的承諾、不屈不撓的意志及信念、互相支持和鼓勵，還有在香港一班家人和好友不斷隔空為我們打氣及祈禱，我們本着『本信而進前』的信念，最終一起克服了困難。」

根據該協會的規則，每位隊員每次只可游泳一個小時，然後由另一位隊員代替，直至完成；不能更換次序，在水中也不能觸碰其他隊員或領航船。每位泳手只可穿戴一件必須露出四肢的泳衣、一個泳帽 和一副泳鏡。在禁止穿着任何保溫泳衣的情況下，在寒冷的海水（當天約攝氏17.2度）中不斷游泳，絕對是一項重大的挑戰。

隊長Eliza坦言3人曾出現過放棄的念頭，但憑「本信而進前」的信念最終一起克服挑戰。（Channel Swimming Association）

這個挑戰身體與精神極限的創舉，還連繫為弱勢社群提供免費游泳課程及水上求生學習計劃籌款的意念。「Splash」是香港唯一為弱勢社群提供免費游泳課程及水上求生學習計劃的慈善組織。 黃許律師行合夥人車偉恒說：「我們很感恩這項創舉能為數以百計在香港的低收入家庭和有特殊需要的兒童提供學習游泳機會。我們希望有一天能啟發一些兒童成為競賽或長距離泳手。」

泳隊為慈善機構「Splash」共籌集了超過130萬港元的捐款，希望能為來自低收入家庭的香港孩子和外來傭工提供免費學習游泳的機會。（Channel Swimming Association）

為支持泳隊，「香港亞洲之友」向慈善機構「Splash」捐款10萬港元，且願意按公衆捐款，1:1配對募捐，上限為10萬港元，捐款總額為20萬港元。此外，「孔慶熒及梁巧玲慈善基金」也向「Splash」捐款10萬港元以表支持。截至今天，該游泳團隊已為「Splash」總共籌集了超過130萬港元的捐款。

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