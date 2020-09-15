【英超】車路士響頭炮輕取白禮頓　狼隊兩球淨勝錫菲聯

今夏大事擴軍的車路士，英超首戰作客鬥白禮頓，兩名德國新兵夏維斯及迪姆華拿一同正選登場，雖然二人地標戰未有進帳，「藍戰士」亦順利以3：1擊敗白禮頓，旗開得勝。 另外，上季表現亮眼的狼隊同樣作客報捷，開賽僅6分鐘已連下兩城，兩球淨勝錫菲聯。

車路士今夏大手入貨，爭冠野心，路人皆見。由林柏特帶領的「藍戰士」，新兵薛耶治及芝維爾因傷缺陣，守將堤亞高施華未有列入大軍名單，僅得德國兩星夏維斯及迪姆華拿正選登場，出戰英超地標戰。

【車路士今夏轉會市場交投】

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車路士今季首場聯賽作客鬥白禮頓，林柏特仍舊起用阿列沙巴拿加把守最後一關，前線竟以羅夫斯度卓克任華拿的拍檔。

主隊一次後場失誤，阿爾薩特的傳球落在佐真奴腳下，並第一時間直線交給華拿，該名德國箭頭快步推過門將馬菲賴恩，該名門將「畀波過唔畀人過」，球證吹罰直指12碼點，佐真奴操刀輕鬆射入，上半場23分鐘先開紀錄，而車路士一直未有擴大比數。

戰至下半場9分鐘，白禮頓的杜沙特（Leandro Trossard）一記冷箭，皮球門前急墜彈地收死阿列沙巴拿加，根據足球數據網站《Opta》顯示，今個失球已是Kepa加盟車路士以來第19次禁區外被射破。

車路士被追平後，隨即還以顏色，列斯占士兩分鐘後回敬一記遠射，推順勁射直飛死角，馬菲賴恩欲救無從，56分鐘「車仔」再取領先。列斯占士及後開出角球，蘇馬第一時間撞射省中白禮頓守衛稍稍改變方向，已令賴恩失位，車路士在66分鐘奠定3：1勝局，聯賽首仗全取3分。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：

另外，去季一同競逐歐洲賽的狼隊及錫菲聯開鑼戰交手，開賽僅6分鐘勝負已分，狼隊尖刀魯爾占美尼斯接應普丹斯傳中撞射得手，開賽僅兩分鐘先開紀錄。4分鐘後，狼隊由尼圖開出角球，沙斯（Romain Saiss）頭槌建功，6分鐘極速連入兩球。

錫菲聯站穩陣腳後雖有不少攻勢，可惜一直未能攻入狼隊大門，而占美尼斯下半場有望梅開二度，惟該名墨西哥箭頭門前失機，結果狼隊作客兩球淨勝錫菲聯。