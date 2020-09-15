【英超】德國雙星齊擔正初登場　林柏特期待新鮮人未來發揮

車路士在今夏轉會市場積極組裝，新球季化身「超級跑車」，英超開鑼戰打響頭炮，作客以3：1擊敗白禮頓。 由林柏特掌舵的「超級跑車」，今仗派德國雙星正選上陣，即使二人地標戰未有進帳，林柏特依然對兩名新兵表現大感滿意。

車路士今夏新兵一籮籮，一口氣購入薛耶治﹑迪姆華拿﹑芝維爾及夏維斯等球員，這隊煥然一新的車路士令球迷期待。車路士未有效法愛華頓，在開鑼戰新兵「大曬冷」，林柏特僅以夏維斯及華拿正選披甲。

車路士響頭炮輕取白禮頓 狼隊兩球淨勝錫菲聯

兩名英超「新鮮人」地標戰未有進帳，華拿踢足全場，夏維斯則在80分鐘被調離場，由赫臣奧杜爾入替，足球網站《Whoscored.com》為二人的表現評分，華拿得7.4分，夏維斯則取得6.8分。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：

華拿今仗前線相當活躍，全場錄得5次射門但僅得一腳中目標，3次被對手攔截，該名前RB萊比錫箭頭全場錄得11.53公里的跑動，距離僅次於簡迪，可見他的積極性。華拿的努力有成果，間接造就球隊開紀錄，白禮頓上半場一次後場失誤，引致華拿半單刀面對出迎的門將馬菲賴恩，快步推過後被賴恩出腳踢跌，為車路士博得12碼。

迪姆華拿推過賴恩後博得12碼，間接造就球隊開紀錄。（Getty Images）

該名24歲德國前鋒賽後紮住右膝，他直言是博12碼時不慎觸傷。他受訪時直言英超的風格及節奏與德甲大相逕庭，「出戰德甲時從未與過3名高大的中堅，今仗隨即有新體驗，英超與德甲完全是兩回事，但我依然享受賽事」。

華拿英超地標戰，面對多名高大中堅甚為吃力。（Getty Images）

同樣正選上陣的夏維斯今仗表現未有同鄉華拿般搶鏡，但傳球成功率近九成；這名來自利華古遜的21歲球員下半場初段後場一次誤傳，直接將皮球踢往場邊，實屬小失誤。夏維斯回防同樣積極，狂奔半場搶去對方腳下球。

夏維斯表現一般，但同樣積極回防助守。（Getty Images）

華拿及夏維斯的加盟，令車路士變得更有活力，主帥林柏特頗為滿意兩名新兵的表現，表示華拿的速度對球隊甚有幫助，「迪姆的速度為我們帶來一個12碼，他的速度及靈活度將會不斷威脅對方的防線，他亦十分渴望取得入球」。

夏維斯雖然未有太多建樹，林柏特仍然認為該名德國國腳今仗展示其質素，「立即適應全新聯賽並不容易，所以我理解夏維斯的掙扎，但他依然努力作賽，以個人努力彌補，就像他跑近80碼回防。夏維斯在今仗的傳球亦展露個人的質素，期待他在未來的表現」。

夏維斯戰至80分鐘退下火線，由赫臣奧杜爾入替。（Getty Images）

【車路士今夏轉會市場交投】