【法甲】艾雲卡東拿高難度滯空「功夫腳」抽射　年度金球已出現？

周日法甲出現了一記精彩絕倫的入球，比斯特的法國前鋒艾雲卡東拿，在補時射入一記高難度的凌空抽空，盡顯強大的滯空能力及射術，帶領球隊以2：0擊敗迪安。賽後有外國傳媒認為艾雲卡東拿這個入球可候選今年普斯卡斯獎。

周日比斯特作客迪安的法甲聯賽，踢到完場前，比斯特領先1：0，到補時5分鐘，左閘羅曼佩拉特助攻，到近底線位置傳中，皮球笠過前柱守衛，至後柱無人看管的艾雲卡東拿。

【艾雲卡東拿入球逐格睇】

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23歲的艾雲卡東拿跳起，精準預計皮球位置，起右腳凌空一抽，勁射入網，幫比斯特贏到2：0完場。艾雲卡東拿曾入選法國小國腳，他出身自摩納哥青訓，但未能上位，去年轉投比斯特。

艾雲卡東拿這個高難度入球片段，在賽後網上廣傳，多間傳媒報道時，都認為他是今年普斯卡斯獎的候選人。普斯卡斯獎是國際足協頒予年度最佳入球的獎項。

艾雲卡東拿入球片段：